США разрешат ввоз в Венесуэлу оборудования для производства нефти

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США разрешат ввоз в Венесуэлу некоторого оборудования, необходимого для производства нефти, заявил минэнерго Соединенных Штатов. "США разрешат импорт (в Венесуэлу - ред.) некоторых видов нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг, чтобы немедленно компенсировать десятилетия снижения добычи и обеспечить рост в краткосрочной перспективе", - говорится в заявлении министерства.
