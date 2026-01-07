https://1prime.ru/20260107/ssha-866278393.html

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке - 07.01.2026, ПРАЙМ

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников, сообщило министерство энергетики Соединенных Штатов в... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T19:55+0300

2026-01-07T19:55+0300

2026-01-07T19:55+0300

энергетика

нефть

сша

вашингтон

венесуэла

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников, сообщило министерство энергетики Соединенных Штатов в среду. "Правительство США начало продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых трейдеров сырьевыми товарами и ключевые банки для осуществления продаж и финансовой поддержки этих продаж сырой нефти и нефтепродуктов", - говорится в пресс-релизе минэнерго. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти для последующей ее продажи Вашингтоном.

https://1prime.ru/20260107/ssha-866278268.html

сша

вашингтон

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, вашингтон, венесуэла, дональд трамп