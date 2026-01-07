Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников, сообщило министерство энергетики Соединенных Штатов в среду. "Правительство США начало продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых трейдеров сырьевыми товарами и ключевые банки для осуществления продаж и финансовой поддержки этих продаж сырой нефти и нефтепродуктов", - говорится в пресс-релизе минэнерго. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти для последующей ее продажи Вашингтоном.
19:55 07.01.2026
 
ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников, сообщило министерство энергетики Соединенных Штатов в среду.
"Правительство США начало продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых трейдеров сырьевыми товарами и ключевые банки для осуществления продаж и финансовой поддержки этих продаж сырой нефти и нефтепродуктов", - говорится в пресс-релизе минэнерго.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти для последующей ее продажи Вашингтоном.
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
США разрешат ввоз в Венесуэлу оборудования для производства нефти
