https://1prime.ru/20260107/ssha-866278642.html
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу - 07.01.2026, ПРАЙМ
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T20:07+0300
2026-01-07T20:07+0300
2026-01-07T20:07+0300
энергетика
нефть
сша
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США. "Американская легкая сырая нефть будет по мере необходимости поставляться в Венесуэлу для смешивания, улучшения и оптимизации производства и транспортировки венесуэльской тяжелой (высоковязкой) нефти", - говорится в заявлении министерства.
https://1prime.ru/20260107/ssha-866278268.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла
Энергетика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу
Минэнерго США разрешит поставки легкой нефти в Венесуэлу