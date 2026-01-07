https://1prime.ru/20260107/ssha-866278642.html

США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США. "Американская легкая сырая нефть будет по мере необходимости поставляться в Венесуэлу для смешивания, улучшения и оптимизации производства и транспортировки венесуэльской тяжелой (высоковязкой) нефти", - говорится в заявлении министерства.

