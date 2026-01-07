Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу - 07.01.2026, ПРАЙМ
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США. | 07.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США. "Американская легкая сырая нефть будет по мере необходимости поставляться в Венесуэлу для смешивания, улучшения и оптимизации производства и транспортировки венесуэльской тяжелой (высоковязкой) нефти", - говорится в заявлении министерства.
нефть, сша, венесуэла
Энергетика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА
20:07 07.01.2026
 
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США.
"Американская легкая сырая нефть будет по мере необходимости поставляться в Венесуэлу для смешивания, улучшения и оптимизации производства и транспортировки венесуэльской тяжелой (высоковязкой) нефти", - говорится в заявлении министерства.
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
США разрешат ввоз в Венесуэлу оборудования для производства нефти
