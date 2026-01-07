https://1prime.ru/20260107/ssha-866278917.html

США будут контролировать ввоз и вывоз нефть из Венесуэлы, заявило минэнерго

США будут контролировать ввоз и вывоз нефть из Венесуэлы, заявило минэнерго

2026-01-07T20:26+0300

энергетика

нефть

сша

венесуэла

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США снимут часть санкций, связанных с транспортировкой и производством нефти в Венесуэле, для продажи сырья на мировой рынок, при этом намерены контролировать его ввоз и вывоз, говорится в сообщении минэнерго Соединенных Штатов. "США избранно откажутся от санкций, чтобы осуществлять транспортировку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов на глобальные рынки", - говорится в сообщении на сайте американского ведомства. Ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы будет происходить через одобренные США каналы, подчеркивается в сообщении.

сша

венесуэла

2026

