Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США будут контролировать ввоз и вывоз нефть из Венесуэлы, заявило минэнерго - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260107/ssha-866278917.html
США будут контролировать ввоз и вывоз нефть из Венесуэлы, заявило минэнерго
США будут контролировать ввоз и вывоз нефть из Венесуэлы, заявило минэнерго - 07.01.2026, ПРАЙМ
США будут контролировать ввоз и вывоз нефть из Венесуэлы, заявило минэнерго
США снимут часть санкций, связанных с транспортировкой и производством нефти в Венесуэле, для продажи сырья на мировой рынок, при этом намерены контролировать... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T20:26+0300
2026-01-07T20:26+0300
энергетика
нефть
сша
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США снимут часть санкций, связанных с транспортировкой и производством нефти в Венесуэле, для продажи сырья на мировой рынок, при этом намерены контролировать его ввоз и вывоз, говорится в сообщении минэнерго Соединенных Штатов. "США избранно откажутся от санкций, чтобы осуществлять транспортировку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов на глобальные рынки", - говорится в сообщении на сайте американского ведомства. Ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы будет происходить через одобренные США каналы, подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/20260107/ssha-866278642.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла
Энергетика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА
20:26 07.01.2026
 
США будут контролировать ввоз и вывоз нефть из Венесуэлы, заявило минэнерго

Минэнерго США будет контролировать ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США снимут часть санкций, связанных с транспортировкой и производством нефти в Венесуэле, для продажи сырья на мировой рынок, при этом намерены контролировать его ввоз и вывоз, говорится в сообщении минэнерго Соединенных Штатов.
"США избранно откажутся от санкций, чтобы осуществлять транспортировку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов на глобальные рынки", - говорится в сообщении на сайте американского ведомства.
Ввоз и вывоз нефти из Венесуэлы будет происходить через одобренные США каналы, подчеркивается в сообщении.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу
20:07
 
ЭнергетикаНефтьСШАВЕНЕСУЭЛА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала