В США запасы нефти сократились на 0,9% за неделю

2026-01-07T21:36+0300
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 января, сократились на 3,8 миллиона баррелей или на 0,9%, до 419,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя на 1,1 миллиона баррелей.
Исходя из обзора, в том числе, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 22,8 миллиона баррелей с прежнего уровня в 22,1 миллиона, при этом запасы бензина подскочили на 7,7 миллиона баррелей (на 3,3%): до 242 миллионов. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 2,9 миллиона баррелей. Согласно обзору, запасы дистиллятов поднялись на 5,6 миллиона баррелей (на 4,5%): до 129,3 миллиона. Аналитики прогнозировали увеличение только на 2,2 миллиона баррелей.
