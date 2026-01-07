https://1prime.ru/20260107/ssha-866281496.html

США не крадут нефть Венесуэлы, заявил Райт

2026-01-07T22:47+0300

ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. США не крадут нефть Венесуэлы, а лишь контролируют доходы от её продажи, заявил министр энергетики Крис Райт. "Я вообще не слышал о таких разговорах (в Венесуэле, что США крадут нефть – ред.). Конечно, если такие разговоры существуют, они не соответствуют действительности. Мы просто контролируем поступление доходов от их нефти", - заявил Райт в интервью телеканалу CNBC.

