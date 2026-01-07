Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. США не крадут нефть Венесуэлы, а лишь контролируют доходы от её продажи, заявил министр энергетики Крис Райт. "Я вообще не слышал о таких разговорах (в Венесуэле, что США крадут нефть – ред.). Конечно, если такие разговоры существуют, они не соответствуют действительности. Мы просто контролируем поступление доходов от их нефти", - заявил Райт в интервью телеканалу CNBC.
нефть, сша, венесуэла, cnbc
Энергетика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, CNBC
22:47 07.01.2026
 
США не крадут нефть Венесуэлы, заявил Райт

Райт: США не крадут нефть Венесуэлы, а лишь контролируют доходы от ее продажи

ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. США не крадут нефть Венесуэлы, а лишь контролируют доходы от её продажи, заявил министр энергетики Крис Райт.
"Я вообще не слышал о таких разговорах (в Венесуэле, что США крадут нефть – ред.). Конечно, если такие разговоры существуют, они не соответствуют действительности. Мы просто контролируем поступление доходов от их нефти", - заявил Райт в интервью телеканалу CNBC.
 
ЭнергетикаНефтьСШАВЕНЕСУЭЛАCNBC
 
 
