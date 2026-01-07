https://1prime.ru/20260107/ssha-866282259.html

Левитт рассказала, почему США решили смягчить санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила в среду, что США решили смягчить санкции против Венесуэлы для обеспечения доступа венесуэльской нефти на мировые рынки. В среду американское минэнерго сообщило, что США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для подготовки тяжелой нефти к транспортировке, а также ввоз в латиноамериканскую страну некоторого оборудования, необходимого для производства нефти. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что венесуэльская нефть, выводимая на открытый рынок в рамках американской программы, будет продаваться по рыночным ценам, без скидок. "США выборочно снимают санкции, чтобы обеспечить транспортировку и продажу венесуэльской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки", - сказала Левитт в ходе брифинга. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

