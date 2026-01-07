https://1prime.ru/20260107/svo-866261953.html

"Это неизбежно". В США предупредили о резком изменении ситуации на СВО

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине вероятно может произойти уже в этом году, когда у Киева закончатся военные ресурсы, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала."В этом или следующем году, я думаю, мы увидим развязку, когда украинские войска будут истощены, и Россия достигнет одной из ключевых целей — демилитаризации. Денацификацию будет сложнее осуществить, но и этот вопрос получит разрешение, когда у Украины уже не останется войск", — подчеркнул он.Кроме того, Макговерн выразил убежденность, что для окончательного завершения конфликта потребуется заключение нескольких соглашений."Важным шагом станет принятие соглашения, которое предотвратит повторение подобных конфликтов. Этот документ, вероятно, будет предусматривать создание буферной зоны. Также будет заключено соглашение об ограничении применения военной силы. Украине, или тому, что от нее останется, запретят присоединяться к НАТО... Это неизбежно случится", — добавил аналитик.По информации Минобороны, российские силы за последние сутки улучшили свое тактическое положение, нанесли ущерб подразделениям ВСУ, заняли более выгодные стратегические позиции и продолжили продвижение вглубь обороны противника. Потери ВСУ составили до 1290 военнослужащих.

