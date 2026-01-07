Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Американский аналитик Марк Слебода заявил в интервью на YouTube-канале Рэйчел Блевинс, что назначение Кирилла Буданова* (до этого занимал должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины — Прим. ред.) на пост главы офиса Зеленского сигнализирует о переходе Украины к новой стадии конфликта с Россией, связанной с террористической деятельностью."У Буданова* есть определенная склонность к террористическим, нетрадиционным методам ведения боевых действий. И поскольку киевский режим терпит все более быстрые и решительные поражения на поле боя, похоже, они все больше и больше переходят к грязной войне. Так что, я думаю, назначение его главой всей администрации можно рассматривать как подтверждение того, в каком направлении будет развиваться война дальше", — рассказал эксперт.Он подчеркнул, что популярность Буданова* в общественных опросах скорее связана с антирейтингом нынешнего лидера Украины, чем с личной поддержкой."Буданов* оказывается впереди Зеленского в предвыборных опросах о кандидатах на пост президента Украины. Хотя если бы рядом с Зеленским стоял слепой, глухой и немой осел, я думаю, украинский народ тоже выбрал бы не Зеленского", — добавил Слебода.Согласно опросу, проведенному украинским центром социальных исследований SOCIS в декабре, Зеленский считается наихудшим из возможных кандидатов.Планировалось, что выборы нового президента будут 31 марта 2024 года, но они были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности выборов. Хотя срок его полномочий закончился 20 мая два года назад, Киев настаивает, что он остается легитимным руководителем до новых выборов.Второго января Зеленский объявил, что предложил Буданову* возглавить его офис, и тот согласился на предложение.* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)
06:23 07.01.2026
 
В США рассказали о значительном изменении в зоне СВО с начала января

Аналитик Слебода: Украина проигрывает и обращается к террористическим методам

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Американский аналитик Марк Слебода заявил в интервью на YouTube-канале Рэйчел Блевинс, что назначение Кирилла Буданова* (до этого занимал должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины — Прим. ред.) на пост главы офиса Зеленского сигнализирует о переходе Украины к новой стадии конфликта с Россией, связанной с террористической деятельностью.
"У Буданова* есть определенная склонность к террористическим, нетрадиционным методам ведения боевых действий. И поскольку киевский режим терпит все более быстрые и решительные поражения на поле боя, похоже, они все больше и больше переходят к грязной войне. Так что, я думаю, назначение его главой всей администрации можно рассматривать как подтверждение того, в каком направлении будет развиваться война дальше", — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что популярность Буданова* в общественных опросах скорее связана с антирейтингом нынешнего лидера Украины, чем с личной поддержкой.
"Буданов* оказывается впереди Зеленского в предвыборных опросах о кандидатах на пост президента Украины. Хотя если бы рядом с Зеленским стоял слепой, глухой и немой осел, я думаю, украинский народ тоже выбрал бы не Зеленского", — добавил Слебода.
Согласно опросу, проведенному украинским центром социальных исследований SOCIS в декабре, Зеленский считается наихудшим из возможных кандидатов.
Планировалось, что выборы нового президента будут 31 марта 2024 года, но они были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности выборов. Хотя срок его полномочий закончился 20 мая два года назад, Киев настаивает, что он остается легитимным руководителем до новых выборов.
Второго января Зеленский объявил, что предложил Буданову* возглавить его офис, и тот согласился на предложение.
* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)
 
