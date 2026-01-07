https://1prime.ru/20260107/svo-866264612.html

В США рассказали о значительном изменении в зоне СВО с начала января

В США рассказали о значительном изменении в зоне СВО с начала января - 07.01.2026, ПРАЙМ

В США рассказали о значительном изменении в зоне СВО с начала января

Американский аналитик Марк Слебода заявил в интервью на YouTube-канале Рэйчел Блевинс, что назначение Кирилла Буданова* (до этого занимал должность начальника... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T06:23+0300

2026-01-07T06:23+0300

2026-01-07T06:24+0300

спецоперация на украине

общество

украина

росфинмониторинг

мировая экономика

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_4edec74556dcf796321d1bee8c2b17cf.jpg

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Американский аналитик Марк Слебода заявил в интервью на YouTube-канале Рэйчел Блевинс, что назначение Кирилла Буданова* (до этого занимал должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины — Прим. ред.) на пост главы офиса Зеленского сигнализирует о переходе Украины к новой стадии конфликта с Россией, связанной с террористической деятельностью."У Буданова* есть определенная склонность к террористическим, нетрадиционным методам ведения боевых действий. И поскольку киевский режим терпит все более быстрые и решительные поражения на поле боя, похоже, они все больше и больше переходят к грязной войне. Так что, я думаю, назначение его главой всей администрации можно рассматривать как подтверждение того, в каком направлении будет развиваться война дальше", — рассказал эксперт.Он подчеркнул, что популярность Буданова* в общественных опросах скорее связана с антирейтингом нынешнего лидера Украины, чем с личной поддержкой."Буданов* оказывается впереди Зеленского в предвыборных опросах о кандидатах на пост президента Украины. Хотя если бы рядом с Зеленским стоял слепой, глухой и немой осел, я думаю, украинский народ тоже выбрал бы не Зеленского", — добавил Слебода.Согласно опросу, проведенному украинским центром социальных исследований SOCIS в декабре, Зеленский считается наихудшим из возможных кандидатов.Планировалось, что выборы нового президента будут 31 марта 2024 года, но они были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности выборов. Хотя срок его полномочий закончился 20 мая два года назад, Киев настаивает, что он остается легитимным руководителем до новых выборов.Второго января Зеленский объявил, что предложил Буданову* возглавить его офис, и тот согласился на предложение.* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)

https://1prime.ru/20260103/ukraina-866169783.html

https://1prime.ru/20260106/rossiya-866238489.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, росфинмониторинг, мировая экономика, киев