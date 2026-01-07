Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Раздавлена в пыль": в США резко высказались о ситуации в зоне СВО - 07.01.2026
Спецоперация на Украине
"Раздавлена в пыль": в США резко высказались о ситуации в зоне СВО
"Раздавлена в пыль": в США резко высказались о ситуации в зоне СВО - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Раздавлена в пыль": в США резко высказались о ситуации в зоне СВО
Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, показала стремление Европы затянуть конфликт на Украине, что лишь ускоряет возможность окончательного разгрома... | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, показала стремление Европы затянуть конфликт на Украине, что лишь ускоряет возможность окончательного разгрома украинских вооруженных сил российскими войсками, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале."Зачем тратить столько времени на то, что даже не имеет шансов быть принятым? Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. &lt;…&gt; Но вот что заложено изначально: Украина проиграет. И остается только гадать, как долго еще продлится это противостояние, прежде чем произойдет финальный прорыв", — рассказал он.По мнению военного эксперта, западные лидеры осознают грядущий крах украинской армии. Он считает, что продолжительное затягивание переговоров окажет на Киев большее негативное воздействие, чем признание поражения. "Те, кто находится у власти на Западе, знают о проблемах с людскими ресурсами и обо всем остальном, и их устраивает, что Украина в конечном итоге будет раздавлена в пыль. Они держатся пока не смогут больше поддерживать целостность обороны, и где-то на этом тысячекилометровом фронте произойдет прорыв, и тогда российская сторона просто начнет наступать. Как только они прорвутся, они просто схватят обе стороны, как консервную банку, и начнут разрывать ее на части", — подытожил Дэвис.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен принять решение о переговорах, поскольку свобода принятия решений Украиной уменьшается на фоне наступлений российских войск. По его словам, продолжение конфликта для Киева нецелесообразно и рискованно.
06:29 07.01.2026
 
"Раздавлена в пыль": в США резко высказались о ситуации в зоне СВО

Подполковник Дэвис: встреча в Париже усилила вероятность раскола Украины

© РИА Новости | Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, показала стремление Европы затянуть конфликт на Украине, что лишь ускоряет возможность окончательного разгрома украинских вооруженных сил российскими войсками, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.
"Зачем тратить столько времени на то, что даже не имеет шансов быть принятым? Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. <…> Но вот что заложено изначально: Украина проиграет. И остается только гадать, как долго еще продлится это противостояние, прежде чем произойдет финальный прорыв", — рассказал он.
По мнению военного эксперта, западные лидеры осознают грядущий крах украинской армии. Он считает, что продолжительное затягивание переговоров окажет на Киев большее негативное воздействие, чем признание поражения.
"Те, кто находится у власти на Западе, знают о проблемах с людскими ресурсами и обо всем остальном, и их устраивает, что Украина в конечном итоге будет раздавлена в пыль. Они держатся пока не смогут больше поддерживать целостность обороны, и где-то на этом тысячекилометровом фронте произойдет прорыв, и тогда российская сторона просто начнет наступать. Как только они прорвутся, они просто схватят обе стороны, как консервную банку, и начнут разрывать ее на части", — подытожил Дэвис.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен принять решение о переговорах, поскольку свобода принятия решений Украиной уменьшается на фоне наступлений российских войск. По его словам, продолжение конфликта для Киева нецелесообразно и рискованно.
