"Раздавлена в пыль": в США резко высказались о ситуации в зоне СВО

Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, показала стремление Европы затянуть конфликт на Украине, что лишь ускоряет возможность окончательного разгрома... | 07.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, показала стремление Европы затянуть конфликт на Украине, что лишь ускоряет возможность окончательного разгрома украинских вооруженных сил российскими войсками, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале."Зачем тратить столько времени на то, что даже не имеет шансов быть принятым? Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. <…> Но вот что заложено изначально: Украина проиграет. И остается только гадать, как долго еще продлится это противостояние, прежде чем произойдет финальный прорыв", — рассказал он.По мнению военного эксперта, западные лидеры осознают грядущий крах украинской армии. Он считает, что продолжительное затягивание переговоров окажет на Киев большее негативное воздействие, чем признание поражения. "Те, кто находится у власти на Западе, знают о проблемах с людскими ресурсами и обо всем остальном, и их устраивает, что Украина в конечном итоге будет раздавлена в пыль. Они держатся пока не смогут больше поддерживать целостность обороны, и где-то на этом тысячекилометровом фронте произойдет прорыв, и тогда российская сторона просто начнет наступать. Как только они прорвутся, они просто схватят обе стороны, как консервную банку, и начнут разрывать ее на части", — подытожил Дэвис.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен принять решение о переговорах, поскольку свобода принятия решений Украиной уменьшается на фоне наступлений российских войск. По его словам, продолжение конфликта для Киева нецелесообразно и рискованно.

