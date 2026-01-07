https://1prime.ru/20260107/tanker-866274412.html

Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера" под флагом России

Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера" под флагом России - 07.01.2026, ПРАЙМ

Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера" под флагом России

07.01.2026

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера" после более чем двухнедельного преследования через Атлантику, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. По данным агентства, танкер был ранее известен под названием Bella-1. "США пытаются захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельной погони через Атлантику... Танкер, ныне известный как "Маринера" и зарегистрированный под российским флагом, стал последним танкером, ставшим целью береговой охраны США с начала кампании давления президента США Дональда Трампа на Венесуэлу", - отмечает Рейтер. Американские чиновники отметили, что операцию проводят береговая охрана США и американские военные. Они сообщили агентству, что в момент проведения операции в непосредственной близости находились российские военные суда, в том числе российская подводная лодка. Как добавили чиновники, береговая охрана США также перехватила в латиноамериканских водах еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в рамках продолжающейся морской "блокады" судов, находящихся под санкциями и следующих из Венесуэлы. Рейтер не уточняет, когда произошел перехват другого судна. Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.

