США сообщили о задержании российского танкера "Маринера"

2026-01-07T17:13+0300

нефть

сша

москва

мид рф

нато

в мире

ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима. "Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США", — говорится в опубликованном в соцсети X сообщении Европейского командования американских вооруженных сил. Отмечается, что операции участвовали минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном. Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.

