https://1prime.ru/20260107/tanker-866275693.html

В Пентагоне прокомментировали задержание танкера "Маринера" в Атлантике

В Пентагоне прокомментировали задержание танкера "Маринера" в Атлантике - 07.01.2026, ПРАЙМ

В Пентагоне прокомментировали задержание танкера "Маринера" в Атлантике

Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T17:34+0300

2026-01-07T17:34+0300

2026-01-07T17:34+0300

нефть

сша

москва

венесуэла

пит хегсет

мид рф

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/17/858790176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_009df2c8d236ff42aea001fa292c5f8e.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике. Ранее в среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима. "Блокада в отношении подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефти остается в полной силе и в любой точке мира", - написал Хегсет в соцсети X. Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.

https://1prime.ru/20260107/neft-866275562.html

сша

москва

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, москва, венесуэла, пит хегсет, мид рф, нато, в мире