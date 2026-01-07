Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260107/ukraina-866266966.html
Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева - 07.01.2026, ПРАЙМ
Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, из документа также убрали положения об... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T09:24+0300
2026-01-07T09:24+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, из документа также убрали положения об участии Вашингтона в размещении многонациональных сил на Украине, сообщает издание Politico. Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Как следует из документа, согласованного по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины. Как отмечает издание, изначально ожидалось, что Вашингтон подпишет декларацию по итогам встречи. Однако документ был подписан лишь представителями "коалиции желающих", в состав которой США не входят. "Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта (заявления по итогам встречи - ред.). В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее", - сообщает Politico. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
https://1prime.ru/20260106/raznoglasiya-866259814.html
https://1prime.ru/20260106/uregulirovanie-866260754.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_1d9f92aa186b896741b6041878cf8e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, киев, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, нато
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО
09:24 07.01.2026
 
Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева

Politico: Вашингтон не подписал декларацию коалиции желающих по гарантиям для Киева

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, из документа также убрали положения об участии Вашингтона в размещении многонациональных сил на Украине, сообщает издание Politico.
Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Как следует из документа, согласованного по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
СМИ сообщили о нарастающем конфликте в "коалиции желающих"
Вчера, 23:08
Как отмечает издание, изначально ожидалось, что Вашингтон подпишет декларацию по итогам встречи. Однако документ был подписан лишь представителями "коалиции желающих", в состав которой США не входят.
"Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта (заявления по итогам встречи - ред.). В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее", - сообщает Politico.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
В США резко высказались о завершении конфликта на Украине
Вчера, 23:17
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала