Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, из документа также убрали положения об участии Вашингтона в размещении многонациональных сил на Украине, сообщает издание Politico. Во вторник в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Как следует из документа, согласованного по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины. Как отмечает издание, изначально ожидалось, что Вашингтон подпишет декларацию по итогам встречи. Однако документ был подписан лишь представителями "коалиции желающих", в состав которой США не входят. "Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта (заявления по итогам встречи - ред.). В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее", - сообщает Politico. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

