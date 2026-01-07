Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США практически нет мощностей по обогащению урана, признал Райт - 07.01.2026, ПРАЙМ
В США практически нет мощностей по обогащению урана, признал Райт
В США практически нет мощностей по обогащению урана, признал Райт - 07.01.2026, ПРАЙМ
В США практически нет мощностей по обогащению урана, признал Райт
Мощностей по обогащению урана в США практически нет, этот процесс нужно перенести в страну ради нацбезопасности, заявил глава минэнерго Крис Райт. | 07.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Мощностей по обогащению урана в США практически нет, этот процесс нужно перенести в страну ради нацбезопасности, заявил глава минэнерго Крис Райт. "Звучит ужасно, когда говоришь вслух, но на американской земле американских компаний по обогащению урана почти нет, за исключением некоторых лабораторий, который производят оружие", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами. Он подчеркнул, что для американской нацбезопасности нужны предприятия по обогащению в стране, чтобы обеспечить поставки для реакторов следующего поколения. Райт добавил, что со времен "холодной войны" поставщиком урана в США хочет быть Россия. В 2024 году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
19:06 07.01.2026
 
В США практически нет мощностей по обогащению урана, признал Райт

Глава Минэнерго США Райт: в стране практически нет мощности по обогащению урана

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Мощностей по обогащению урана в США практически нет, этот процесс нужно перенести в страну ради нацбезопасности, заявил глава минэнерго Крис Райт.
"Звучит ужасно, когда говоришь вслух, но на американской земле американских компаний по обогащению урана почти нет, за исключением некоторых лабораторий, который производят оружие", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
Он подчеркнул, что для американской нацбезопасности нужны предприятия по обогащению в стране, чтобы обеспечить поставки для реакторов следующего поколения.
Райт добавил, что со времен "холодной войны" поставщиком урана в США хочет быть Россия.
В 2024 году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
