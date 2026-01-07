На Западе обнародовали условия США для Венесуэлы
NYT: Вашингтон настаивает на выдворении советников Китая, России, Ирана и Кубы
© Фото : соцсетиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе. Архивное фото
© Фото : соцсети
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты выдвинули временному руководству Венесуэлы требование выслать официальных советников из России, Китая, Ирана и Кубы, которые, по утверждению Вашингтона, находятся в стране, сообщает New York Times.
"В понедельник во время закрытого завещания с высокопоставленными членами Конгресса госсекретарь Марко Рубио перечислил список требований администрации Трампа к новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес", — отмечает издание со ссылкой на анонимного собеседника.
Как утверждается, США добиваются высылки сотрудников разведывательных структур указанных государств, при этом отдельным дипломатам может быть разрешено остаться.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.