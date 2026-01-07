На Западе обнародовали условия США для Венесуэлы

https://1prime.ru/20260107/usloviya-866282916.html

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты выдвинули временному руководству Венесуэлы требование выслать официальных советников из России, Китая, Ирана и Кубы, которые, по утверждению Вашингтона, находятся в стране, сообщает New York Times."В понедельник во время закрытого завещания с высокопоставленными членами Конгресса госсекретарь Марко Рубио перечислил список требований администрации Трампа к новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес", — отмечает издание со ссылкой на анонимного собеседника.Как утверждается, США добиваются высылки сотрудников разведывательных структур указанных государств, при этом отдельным дипломатам может быть разрешено остаться.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

