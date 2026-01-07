Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260107/venesuela-866275074.html
16:59 07.01.2026
 
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться в течение неопределённого срока, а санкционный режим в отношении Каракаса планируется ослабить, сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.
По информации собеседника телеканала, продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться неопределённый срок, а санкции будут ослаблены. Как утверждает телеканал, США намерены приобрести более 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти.
Телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, ранее сообщал что США потребовали от Венесуэлы согласиться на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти. Ранее американский президент Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Трамп заявил, что Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти
Трамп заявил, что Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти
