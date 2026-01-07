https://1prime.ru/20260107/venesuela-866275074.html
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ
2026-01-07T16:59+0300
ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться в течение неопределённого срока, а санкционный режим в отношении Каракаса планируется ослабить, сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. По информации собеседника телеканала, продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться неопределённый срок, а санкции будут ослаблены. Как утверждает телеканал, США намерены приобрести более 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, ранее сообщал что США потребовали от Венесуэлы согласиться на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти. Ранее американский президент Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
