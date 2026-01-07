https://1prime.ru/20260107/venesuela-866275074.html

США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ

США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ - 07.01.2026, ПРАЙМ

США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ

Продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться в течение неопределённого срока, а санкционный режим в отношении Каракаса планируется ослабить, сообщил в... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T16:59+0300

2026-01-07T16:59+0300

2026-01-07T16:59+0300

нефть

сша

венесуэла

вашингтон

дональд трамп

николас мадуро

cnbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться в течение неопределённого срока, а санкционный режим в отношении Каракаса планируется ослабить, сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. По информации собеседника телеканала, продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться неопределённый срок, а санкции будут ослаблены. Как утверждает телеканал, США намерены приобрести более 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, ранее сообщал что США потребовали от Венесуэлы согласиться на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти. Ранее американский президент Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

https://1prime.ru/20260107/tramp-866262800.html

сша

венесуэла

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп, николас мадуро, cnbc