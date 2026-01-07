Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае - 07.01.2026
СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае
СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае - 07.01.2026, ПРАЙМ
СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае
Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T15:40+0300
2026-01-07T15:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866273735_0:205:1281:925_1920x0_80_0_0_2f38573d41b7ffcdaf99af4c2027f3c7.jpg
ПЕРМЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее краевое ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли при падении частного вертолёта на территории парка отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе в Пермском крае. "В Пермском крае следователями СК на транспорте устанавливаются обстоятельства гибели людей при крушении вертолета", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают следователи, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины крушения вертолета. "Ашатли-парк" находится вблизи села Барда, примерно в 150 километрах от Перми.
15:40 07.01.2026 (обновлено: 15:54 07.01.2026)
 
СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае

СК начал проверку после падения вертолета в пермском "Ашатли-парке"

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее краевое ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли при падении частного вертолёта на территории парка отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе в Пермском крае.
"В Пермском крае следователями СК на транспорте устанавливаются обстоятельства гибели людей при крушении вертолета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают следователи, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины крушения вертолета.
"Ашатли-парк" находится вблизи села Барда, примерно в 150 километрах от Перми.
 
