СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае
СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае - 07.01.2026
СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае
Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте... | 07.01.2026
2026-01-07T15:40+0300
2026-01-07T15:40+0300
2026-01-07T15:54+0300
ПЕРМЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее краевое ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли при падении частного вертолёта на территории парка отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе в Пермском крае. "В Пермском крае следователями СК на транспорте устанавливаются обстоятельства гибели людей при крушении вертолета", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают следователи, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины крушения вертолета. "Ашатли-парк" находится вблизи села Барда, примерно в 150 километрах от Перми.
