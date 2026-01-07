https://1prime.ru/20260107/vertolet-866274075.html

СК начал проверку после падения вертолета в парке отдыха в Пермском крае

2026-01-07T15:40+0300

2026-01-07T15:40+0300

2026-01-07T15:54+0300

происшествия

бизнес

общество

россия

пермский край

пермь

ск рф

мчс

ПЕРМЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее краевое ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли при падении частного вертолёта на территории парка отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе в Пермском крае. "В Пермском крае следователями СК на транспорте устанавливаются обстоятельства гибели людей при крушении вертолета", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают следователи, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины крушения вертолета. "Ашатли-парк" находится вблизи села Барда, примерно в 150 километрах от Перми.

пермский край

пермь

2026

