https://1prime.ru/20260107/vsm-866269719.html

От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин

От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин - 07.01.2026, ПРАЙМ

От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин

Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T11:44+0300

2026-01-07T11:44+0300

2026-01-07T11:44+0300

россия

москва

санкт-петербург

рф

виталий савельев

железнодорожный транспорт

транспорт

всм

высокоскоростная железнодорожная магистраль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf225765dc4813277a27597ee615742.jpg

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка желаний". Министр исполнил мечту мальчика из Новгородской области Степана, которому 7 лет. Он хотел побывать в Большом Московском цирке. Помимо этого, Степан побывал на экскурсии в Минтрансе РФ. Никитин показал на большом мониторе, как строится ВСМ от Москвы, через Новгород до Петербурга. "Можно увидеть, как она строится в Новгородской области… Берем, смотрим, например, последние 7 дней, как строится эта трасса, как каждый день что-то меняется, что-то добавляется. Вот так по всей дороге это все сделано. В 2028 году, может быть, в начале 2029-го, она поедет. От Москвы до Петербурга будет 2,5 часа, до Новгорода - 1 час 40, а у вас рядом с Боровичами будет станция, там, где сейчас Угловка станция, там будет станция Валдай, и от Москвы будет час", - сказал министр, обращаясь к мальчику и его маме. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода составит 1 час 41 минуту, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

https://1prime.ru/20251119/savelev-864701879.html

https://1prime.ru/20260105/vsm-866234786.html

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, санкт-петербург, рф, виталий савельев, железнодорожный транспорт, транспорт, всм, высокоскоростная железнодорожная магистраль