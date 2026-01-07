Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/vsm-866269719.html
От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин
От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин - 07.01.2026, ПРАЙМ
От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин
Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T11:44+0300
2026-01-07T11:44+0300
россия
москва
санкт-петербург
рф
виталий савельев
железнодорожный транспорт
транспорт
всм
высокоскоростная железнодорожная магистраль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf225765dc4813277a27597ee615742.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка желаний". Министр исполнил мечту мальчика из Новгородской области Степана, которому 7 лет. Он хотел побывать в Большом Московском цирке. Помимо этого, Степан побывал на экскурсии в Минтрансе РФ. Никитин показал на большом мониторе, как строится ВСМ от Москвы, через Новгород до Петербурга. "Можно увидеть, как она строится в Новгородской области… Берем, смотрим, например, последние 7 дней, как строится эта трасса, как каждый день что-то меняется, что-то добавляется. Вот так по всей дороге это все сделано. В 2028 году, может быть, в начале 2029-го, она поедет. От Москвы до Петербурга будет 2,5 часа, до Новгорода - 1 час 40, а у вас рядом с Боровичами будет станция, там, где сейчас Угловка станция, там будет станция Валдай, и от Москвы будет час", - сказал министр, обращаясь к мальчику и его маме. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода составит 1 час 41 минуту, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
https://1prime.ru/20251119/savelev-864701879.html
https://1prime.ru/20260105/vsm-866234786.html
москва
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c2d6ba8b65f8fa070dad02383a8d69e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, санкт-петербург, рф, виталий савельев, железнодорожный транспорт, транспорт, всм, высокоскоростная железнодорожная магистраль
РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Виталий Савельев, железнодорожный транспорт, Транспорт, ВСМ, высокоскоростная железнодорожная магистраль
11:44 07.01.2026
 
От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин

Глава Минтранса Никитин: поезда по ВСМ будут доезжать от Москвы до Валдая за час

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка желаний".
Министр исполнил мечту мальчика из Новгородской области Степана, которому 7 лет. Он хотел побывать в Большом Московском цирке. Помимо этого, Степан побывал на экскурсии в Минтрансе РФ. Никитин показал на большом мониторе, как строится ВСМ от Москвы, через Новгород до Петербурга.
"Можно увидеть, как она строится в Новгородской области… Берем, смотрим, например, последние 7 дней, как строится эта трасса, как каждый день что-то меняется, что-то добавляется. Вот так по всей дороге это все сделано. В 2028 году, может быть, в начале 2029-го, она поедет. От Москвы до Петербурга будет 2,5 часа, до Новгорода - 1 час 40, а у вас рядом с Боровичами будет станция, там, где сейчас Угловка станция, там будет станция Валдай, и от Москвы будет час", - сказал министр, обращаясь к мальчику и его маме.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Модель высокоскоростного электропоезда
Савельев рассказал о планах строительства пяти ВСМ к 2045 году
19 ноября 2025, 13:33
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода составит 1 час 41 минуту, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ
5 января, 23:56
 
РОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФВиталий Савельевжелезнодорожный транспортТранспортВСМвысокоскоростная железнодорожная магистраль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала