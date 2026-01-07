От Москвы до Валдая поезда по ВСМ будут доезжать за час, заявил Никитин
Глава Минтранса Никитин: поезда по ВСМ будут доезжать от Москвы до Валдая за час
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка желаний".
Министр исполнил мечту мальчика из Новгородской области Степана, которому 7 лет. Он хотел побывать в Большом Московском цирке. Помимо этого, Степан побывал на экскурсии в Минтрансе РФ. Никитин показал на большом мониторе, как строится ВСМ от Москвы, через Новгород до Петербурга.
"Можно увидеть, как она строится в Новгородской области… Берем, смотрим, например, последние 7 дней, как строится эта трасса, как каждый день что-то меняется, что-то добавляется. Вот так по всей дороге это все сделано. В 2028 году, может быть, в начале 2029-го, она поедет. От Москвы до Петербурга будет 2,5 часа, до Новгорода - 1 час 40, а у вас рядом с Боровичами будет станция, там, где сейчас Угловка станция, там будет станция Валдай, и от Москвы будет час", - сказал министр, обращаясь к мальчику и его маме.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода составит 1 час 41 минуту, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.