Передача США венесуэльской нефти не повлияет на цены, уверен эксперт

ЛИМА, 8 янв - ПРАЙМ. Вероятная передача венесуэльской нефти США не окажет существенного влияния на мировые цены на нефть, сообщил РИА Новости перуанский экономист, экс-консультант Всемирного банка Оскар Угартече. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. "Вероятная передача нефти США, безусловно, повлияет на международную цену на нефть, но не очень существенно, поскольку речь не идёт об увеличении спроса, а о перенаправлении спроса, объемы экспорта останутся прежними", - сообщил Угартече. Кроме того, экономист отметил, что венесуэльская нефтяная компания PDVSA не сможет увеличить объем операций, если Вашингтон не снимет все санкции. "Пока США сохраняют санкции, PDVSA не сможет восстановить поврежденную инфраструктуру нефтепереработки и, следовательно, не сможет увеличить объемы экспорта нефти. Когда PDVSA увеличит объемы экспорта, мы сможем увидеть некоторое влияние на международные цены на нефть", - сказал он. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила в среду, что США решили смягчить санкции против Венесуэлы для обеспечения доступа венесуэльской нефти на мировые рынки. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

