В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов из-за тумана - 08.01.2026
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов из-за тумана
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов из-за тумана - 08.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов из-за тумана
Один рейс отменен и более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за тумана, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T11:08+0300
2026-01-08T11:09+0300
КАЛИНИНГРАД, 8 янв – ПРАЙМ. Один рейс отменен и более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за тумана, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". &quot;В связи с неблагоприятными погодными условиями - переохлажденным туманом - в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств&quot;, - говорится в Telegram-канале аэропорта.По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 9.25 (10.25 мск), отменен один рейс в Москву, на вылет и прилет задерживаются 27 рейсов: на вылет – 11 из Москвы, Санкт - Петербурга, Самары и Екатеринбурга; на прилет – 16 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Екатеринбурга и Самары. Калининградское ГУМЧС ранее сообщало, что в регионе ночью и утром 8 января ожидается туман при видимости 500-1000 метров, местами 200 метров, возможны гололедно-изморозевые явления.
11:08 08.01.2026 (обновлено: 11:09 08.01.2026)
 
В аэропорту Калининграда задержали более 20 рейсов из-за тумана

Один рейс отменен и более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за тумана

© РИА Новости . Виталий Невар
Автомобили такси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана
Автомобили такси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Автомобили такси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
КАЛИНИНГРАД, 8 янв – ПРАЙМ. Один рейс отменен и более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за тумана, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - переохлажденным туманом - в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств", - говорится в Telegram-канале аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 9.25 (10.25 мск), отменен один рейс в Москву, на вылет и прилет задерживаются 27 рейсов: на вылет – 11 из Москвы, Санкт - Петербурга, Самары и Екатеринбурга; на прилет – 16 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Екатеринбурга и Самары.
Калининградское ГУМЧС ранее сообщало, что в регионе ночью и утром 8 января ожидается туман при видимости 500-1000 метров, местами 200 метров, возможны гололедно-изморозевые явления.
Международный аэропорт во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов
Вчера, 09:28
 
