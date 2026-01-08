Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Низкие цены на нефть создадут риски для бюджета Казахстана, заявил эксперт - 08.01.2026
Низкие цены на нефть создадут риски для бюджета Казахстана, заявил эксперт
АЛМА-АТА, 8 янв - ПРАЙМ. Период низких цен на нефть, связанный с международными изменениями на рынке и ростом ее добычи, может сохраниться в среднесрочной перспективе и создать дополнительные риски для инвестиционной активности и бюджета Казахстана, заявил РИА Новости казахстанский эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов. В четверг американское деловое издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по установлению контроля над венесуэльской нефтью "на годы вперед", чтобы снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель. По словам Байдильдинова, действующие санкции и элементы эмбарго против Венесуэлы сейчас почти не влияют на мировой рынок нефти, поскольку страна добывает всего около 900 тысяч баррелей в сутки - это крайне мало на фоне глобального спроса, превышающего 100 миллионов баррелей. Однако эксперт добавил, что в случае прихода к власти прозападных лидеров и постепенного размораживания активов Венесуэлы со стороны США, страна через 3-4 года сможет увеличить поставки на рынок до 1-1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, имея для этого необходимые мощности, включая транспортировку. "Если учесть, что ОПЕК+, в состав которой входят Казахстан и Россия, "убрала" с рынка порядка 2-2,5 миллиона баррелей нефти в сутки и при этом цены на нефть все равно составляют около 60 долларов за баррель, то, если к этому объему добавить еще 1-1,5 миллиона (нефти добываемой в Венесуэле – ред.), это, естественно, будет говорить о том, что такой уровень цен сохранится надолго. И это, естественно, самый негативный фактор для Казахстана и для нефтедобывающих стран, потому что период низких цен "убьет" инвестиции, новые проекты и, в целом, бюджету страны будет сложно балансировать при 60 долларах за баррель", - прогнозирует эксперт. В среду секретариат ОПЕК сообщил о получении обновленных планов компенсаций допущенного ранее излишка в добыче нефти от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана - в рамках нового графика страны суммарно за семь месяцев должны будут компенсировать почти 4,6 миллиона баррелей в сутки.
18:18 08.01.2026
 
Низкие цены на нефть создадут риски для бюджета Казахстана, заявил эксперт

АЛМА-АТА, 8 янв - ПРАЙМ. Период низких цен на нефть, связанный с международными изменениями на рынке и ростом ее добычи, может сохраниться в среднесрочной перспективе и создать дополнительные риски для инвестиционной активности и бюджета Казахстана, заявил РИА Новости казахстанский эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.
В четверг американское деловое издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по установлению контроля над венесуэльской нефтью "на годы вперед", чтобы снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель.
По словам Байдильдинова, действующие санкции и элементы эмбарго против Венесуэлы сейчас почти не влияют на мировой рынок нефти, поскольку страна добывает всего около 900 тысяч баррелей в сутки - это крайне мало на фоне глобального спроса, превышающего 100 миллионов баррелей. Однако эксперт добавил, что в случае прихода к власти прозападных лидеров и постепенного размораживания активов Венесуэлы со стороны США, страна через 3-4 года сможет увеличить поставки на рынок до 1-1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, имея для этого необходимые мощности, включая транспортировку.
"Если учесть, что ОПЕК+, в состав которой входят Казахстан и Россия, "убрала" с рынка порядка 2-2,5 миллиона баррелей нефти в сутки и при этом цены на нефть все равно составляют около 60 долларов за баррель, то, если к этому объему добавить еще 1-1,5 миллиона (нефти добываемой в Венесуэле – ред.), это, естественно, будет говорить о том, что такой уровень цен сохранится надолго. И это, естественно, самый негативный фактор для Казахстана и для нефтедобывающих стран, потому что период низких цен "убьет" инвестиции, новые проекты и, в целом, бюджету страны будет сложно балансировать при 60 долларах за баррель", - прогнозирует эксперт.
В среду секретариат ОПЕК сообщил о получении обновленных планов компенсаций допущенного ранее излишка в добыче нефти от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана - в рамках нового графика страны суммарно за семь месяцев должны будут компенсировать почти 4,6 миллиона баррелей в сутки.
