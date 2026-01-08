https://1prime.ru/20260108/kiberiya-866301008.html
Названы регионы с наибольшим числом вакансий в нефтегазовой отрасли
Названы регионы с наибольшим числом вакансий в нефтегазовой отрасли
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Башкирия, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) лидируют по числу вакансий в нефтегазовой отрасли, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (есть в распоряжении РИА Новости). В базу данных попали вакансии компаний, ОКВЭД которых соответствует деятельности, связанной с нефтегазовым направлением, за период с 1 января по 30 ноября 2025 года. Всего было опубликовано 197,1 тысячи вакансий. Больше всего вакансий в Башкирии – 9,9 тысячи (5% от всех вакансий). Меньше в Москве и в ХМАО – 9 тысяч (4,6%) и почти 8,5 тысячи (4,3%) вакансий соответственно. Также в пятерку попали Татарстан и Санкт-Петербург с 7,8 тысячи (4%) и 7,3 тысячи (3,7%) вакансий соответственно. Суммарно на эти пять субъектов приходится около 21,6% всех вакансий в нефтегазовой отрасли.
