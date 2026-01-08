Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель Киевской области присвоил деньги в помощь ВСУ от продажи машин - 08.01.2026, ПРАЙМ
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
Житель Киевской области присвоил деньги в помощь ВСУ от продажи машин
Житель Киевской области присвоил деньги в помощь ВСУ от продажи машин - 08.01.2026, ПРАЙМ
Житель Киевской области присвоил деньги в помощь ВСУ от продажи машин
Житель Киевской области присвоил 17,8 тысячи долларов от продажи машин, ввезенных на Украину в качестве помощи для военных. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T18:27+0300
2026-01-08T18:27+0300
происшествия
общество
украина
киевская область
всу
mazda
украина
киевская область
общество , украина, киевская область, всу, mazda
Происшествия, Общество , УКРАИНА, Киевская область, ВСУ, Mazda
18:27 08.01.2026
 
Житель Киевской области присвоил деньги в помощь ВСУ от продажи машин

Житель Киевской области присвоил $17,8 тыс от продажи машин, ввезенных как помощь для ВСУ

Флаг Украины
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Житель Киевской области присвоил 17,8 тысячи долларов от продажи машин, ввезенных на Украину в качестве помощи для военных.
"В Одесской области задержали жителя Киевщины, который незаконно продавал заграничные гуманитарные автомобили. Было установлено, что 53-летний гражданин при содействии других неизвестных лиц реализовывал схемы по продаже транспортных средств, ввезенных на Украину в упрощенном порядке как гумпомощь для нужд ВСУ", - сообщает пресс-служба главного управления полиции в Одесской области.
Фигурант действовал под прикрытием одной из благотворительных организаций. Используя ее реквизиты и документы, он получал автомобили и выставлял их на продажу на одной из популярных площадок объявлений. Полицейские только в этом году задокументировали продажу злоумышленником трех автомобилей на общую сумму 17 тысяч 800 долларов. В частности, через интернет были проданы внедорожники Nissan PickUp, Nissan Navara и Mazda. После получения денег нарушителя задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продажу гуманитарной помощи для ВСУ на Украине поставили на поток. Речь может идти о целой схеме сбыта гуманитарной помощи, когда товары завозят без налогов и пошлин под видом гуманитарных, а далее не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке. Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим. В частности, проблема стоит так остро, что украинские волонтеры стали ставить клеймо на передаваемое военным оборудование.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
"В течение года". В США сообщили, что Украину бросает ее главный союзник
07:22
 
