Житель Киевской области присвоил деньги в помощь ВСУ от продажи машин
Житель Киевской области присвоил $17,8 тыс от продажи машин, ввезенных как помощь для ВСУ
© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Житель Киевской области присвоил 17,8 тысячи долларов от продажи машин, ввезенных на Украину в качестве помощи для военных.
"В Одесской области задержали жителя Киевщины, который незаконно продавал заграничные гуманитарные автомобили. Было установлено, что 53-летний гражданин при содействии других неизвестных лиц реализовывал схемы по продаже транспортных средств, ввезенных на Украину в упрощенном порядке как гумпомощь для нужд ВСУ", - сообщает пресс-служба главного управления полиции в Одесской области.
Фигурант действовал под прикрытием одной из благотворительных организаций. Используя ее реквизиты и документы, он получал автомобили и выставлял их на продажу на одной из популярных площадок объявлений. Полицейские только в этом году задокументировали продажу злоумышленником трех автомобилей на общую сумму 17 тысяч 800 долларов. В частности, через интернет были проданы внедорожники Nissan PickUp, Nissan Navara и Mazda. После получения денег нарушителя задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продажу гуманитарной помощи для ВСУ на Украине поставили на поток. Речь может идти о целой схеме сбыта гуманитарной помощи, когда товары завозят без налогов и пошлин под видом гуманитарных, а далее не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке. Украинские военные регулярно продают купленную для них на пожертвования технику, поэтому поддерживающие их волонтеры находят способы борьбы с этим. В частности, проблема стоит так остро, что украинские волонтеры стали ставить клеймо на передаваемое военным оборудование.