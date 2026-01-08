Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
Спецоперация на Украине
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мирное урегулирование конфликта на Украине в настоящее время невозможно из-за позиции Киева и Евросоюза, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive."Мы находимся в эпицентре конфликта, и я думаю, что его невозможно урегулировать за столом переговоров, потому что лидеры Украины – &lt;…&gt; военная диктатура – не хотят его завершения, так как его продолжение стало для них вопросом выживания", — подчеркнул эксперт.Он также отметил, что "коалиция желающих" поддерживает продолжение противостояния между Москвой и Киевом."Конфликт на Украине – это только одно из полей боя в глобальной войне", — заявил Бааб.По его словам, речь идет о противостоянии уходящего однополярного мира и формирующегося многополярного порядка.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
киев, запад, василий небензя, дмитрий песков, оон, ес, украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, Киев, ЗАПАД, Василий Небензя, Дмитрий Песков, ООН, ЕС, УКРАИНА, Владимир Путин
23:01 08.01.2026 (обновлено: 23:03 08.01.2026)
 
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине

Бааб: позиция Киева и ЕС делает переговоры бессмысленными

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мирное урегулирование конфликта на Украине в настоящее время невозможно из-за позиции Киева и Евросоюза, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Мы находимся в эпицентре конфликта, и я думаю, что его невозможно урегулировать за столом переговоров, потому что лидеры Украины – <…> военная диктатура – не хотят его завершения, так как его продолжение стало для них вопросом выживания", — подчеркнул эксперт.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
СМИ рассказали о напряженном моменте между фон дер Ляйен и Зеленским
22:56
Он также отметил, что "коалиция желающих" поддерживает продолжение противостояния между Москвой и Киевом.
"Конфликт на Украине – это только одно из полей боя в глобальной войне", — заявил Бааб.
По его словам, речь идет о противостоянии уходящего однополярного мира и формирующегося многополярного порядка.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
В США сделали тревожное заявление о переговорах по Украине
22:42
 
Спецоперация на УкраинеКиевЗАПАДВасилий НебензяДмитрий ПесковООНЕСУКРАИНАВладимир Путин
 
 
