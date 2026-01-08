https://1prime.ru/20260108/konflikt-866314392.html
На Западе резко высказались об окончании конфликта на Украине
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Мирное урегулирование конфликта на Украине в настоящее время невозможно из-за позиции Киева и Евросоюза, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive."Мы находимся в эпицентре конфликта, и я думаю, что его невозможно урегулировать за столом переговоров, потому что лидеры Украины – <…> военная диктатура – не хотят его завершения, так как его продолжение стало для них вопросом выживания", — подчеркнул эксперт.Он также отметил, что "коалиция желающих" поддерживает продолжение противостояния между Москвой и Киевом."Конфликт на Украине – это только одно из полей боя в глобальной войне", — заявил Бааб.По его словам, речь идет о противостоянии уходящего однополярного мира и формирующегося многополярного порядка.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
