Угроза Мерца в адрес России поразила Запад
Дизен раскритиковал угрозу Мерца в адрес РФ
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России. Об этом он написал в соцсети X.
"Германия не ведет дипломатических переговоров с Россией о прекращении войны и угрожает направить войска на Украину после войны (что препятствует заключению любого мирного соглашения). С такими друзьями и враги не нужны", — говорится в публикации.
Мерц заявил позавчера по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на территории НАТО, прилегающей к украинской.
Кроме того, он потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу.
