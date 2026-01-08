Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Угроза Мерца в адрес России поразила Запад - 08.01.2026
Спецоперация на Украине
Угроза Мерца в адрес России поразила Запад
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России. Об этом он написал в соцсети... | 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России. Об этом он написал в соцсети X."Германия не ведет дипломатических переговоров с Россией о прекращении войны и угрожает направить войска на Украину после войны (что препятствует заключению любого мирного соглашения). С такими друзьями и враги не нужны", — говорится в публикации.Мерц заявил позавчера по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на территории НАТО, прилегающей к украинской.Кроме того, он потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу.
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц
08:42 08.01.2026
 
Угроза Мерца в адрес России поразила Запад

Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России. Об этом он написал в соцсети X.

"Германия не ведет дипломатических переговоров с Россией о прекращении войны и угрожает направить войска на Украину после войны (что препятствует заключению любого мирного соглашения). С такими друзьями и враги не нужны", — говорится в публикации.
Мерц заявил позавчера по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на территории НАТО, прилегающей к украинской.

Кроме того, он потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу.
