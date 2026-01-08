https://1prime.ru/20260108/mid-866301510.html
МИД России: США получали информацию о принадлежности танкера "Маринера"
МИД России: США получали информацию о принадлежности танкера "Маринера" - 08.01.2026, ПРАЙМ
МИД России: США получали информацию о принадлежности танкера "Маринера"
Власти США неоднократно получали информацию о российской принадлежности судна "Маринера" и его мирном гражданском статусе, заявили в МИД РФ. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T15:00+0300
2026-01-08T15:00+0300
2026-01-08T15:00+0300
нефть
россия
сша
рф
гайана
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119341_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a20bad9afbead53ebcdb5da34ae71c01.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Власти США неоднократно получали информацию о российской принадлежности судна "Маринера" и его мирном гражданском статусе, заявили в МИД РФ. "Американские власти неоднократно, в том числе на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счет у них быть не могло, как нет и не было оснований рассуждать о якобы плавании танкера "без флага" или "под ложным флагом", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
https://1prime.ru/20260107/mintrans-866276911.html
сша
рф
гайана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119341_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_162dd56380c44a7b1fa06ab4db7fd2ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, сша, рф, гайана, мид рф, оон
Нефть, РОССИЯ, США, РФ, ГАЙАНА, МИД РФ, ООН
МИД России: США получали информацию о принадлежности танкера "Маринера"
МИД РФ: США получали информацию о принадлежности судна "Маринера" и его статусе