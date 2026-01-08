https://1prime.ru/20260108/mid-866301679.html

МИД России призвал США прекратить незаконные действия против "Маринеры"

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россия призывает США немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера "Маринера" и других судов, ведущих законную деятельность в открытом море, заявили в МИД РФ. "Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

