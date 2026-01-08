https://1prime.ru/20260108/neft-866302938.html
Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Венесуэле
нефть
рынок
сша
венесуэла
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
сша
венесуэла
нью-йорк
нефть, рынок, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп
Нефть, Рынок, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем, трейдеры оценивают состояние рынка сырья после намерений США взять под контроль до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 15.11 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 1,43% относительно предыдущего закрытия, до 60,82 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,55%, до 56,86 доллара.
Инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа
о том, что временные власти Венесуэлы
отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти. Он также пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
По мнению аналитиков агентства Блумберг, это один из крупнейших неожиданных потоков предложения за последние годы.
Трейдеры и американские нефтеперерабатывающие заводы спешат занять позиции для доступа к венесуэльской нефти, добавляют аналитики.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
