Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Венесуэле

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем, трейдеры оценивают состояние рынка сырья после намерений США взять под контроль до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 15.11 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 1,43% относительно предыдущего закрытия, до 60,82 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,55%, до 56,86 доллара. Инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти. Он также пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. По мнению аналитиков агентства Блумберг, это один из крупнейших неожиданных потоков предложения за последние годы. Трейдеры и американские нефтеперерабатывающие заводы спешат занять позиции для доступа к венесуэльской нефти, добавляют аналитики. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

