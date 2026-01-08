Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260108/neft-866305671.html
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters - 08.01.2026, ПРАЙМ
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters
Компании Vitol и Trafigura, два крупнейших мировых трейдера сырьевых товаров, обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T17:16+0300
2026-01-08T17:16+0300
энергетика
нефть
сша
венесуэла
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
trafigura
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_eddf597342bf36c957c5ccef929a8eb7.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Компании Vitol и Trafigura, два крупнейших мировых трейдера сырьевых товаров, обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, Vitol и Trafigura, две крупнейшие в мире компании по торговле сырьевыми товарами, ведут переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о маркетинге венесуэльской нефти", - пишет агентство. В пятницу американские официальные лица встретятся с представителями торговых компаний в Белом доме, где администрация также примет представителей крупнейших американских нефтяных компаний, сообщило агентство, ссылаясь на анонимный источник. Trafigura и Vitol отказались от комментариев, пишет агентство. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти. Он также пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
https://1prime.ru/20260108/neft-866302938.html
сша
венесуэла
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_860c9ef71345f4f90134655f2679a9ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, trafigura
Энергетика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Trafigura
17:16 08.01.2026
 
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters

Reuters: Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт нефти из Венесуэлы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал
Нефтеналивной терминал - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Нефтеналивной терминал. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Компании Vitol и Trafigura, два крупнейших мировых трейдера сырьевых товаров, обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, Vitol и Trafigura, две крупнейшие в мире компании по торговле сырьевыми товарами, ведут переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о маркетинге венесуэльской нефти", - пишет агентство.
В пятницу американские официальные лица встретятся с представителями торговых компаний в Белом доме, где администрация также примет представителей крупнейших американских нефтяных компаний, сообщило агентство, ссылаясь на анонимный источник.
Trafigura и Vitol отказались от комментариев, пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти. Он также пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Добыча нефти
Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Венесуэле
15:26
 
ЭнергетикаНефтьСШАВЕНЕСУЭЛАНью-ЙоркНиколас МадуроДональд ТрампTrafigura
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала