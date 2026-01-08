Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters

https://1prime.ru/20260108/neft-866305671.html

Компании Vitol и Trafigura, два крупнейших мировых трейдера сырьевых товаров, обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской... | 08.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Компании Vitol и Trafigura, два крупнейших мировых трейдера сырьевых товаров, обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, Vitol и Trafigura, две крупнейшие в мире компании по торговле сырьевыми товарами, ведут переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о маркетинге венесуэльской нефти", - пишет агентство. В пятницу американские официальные лица встретятся с представителями торговых компаний в Белом доме, где администрация также примет представителей крупнейших американских нефтяных компаний, сообщило агентство, ссылаясь на анонимный источник. Trafigura и Vitol отказались от комментариев, пишет агентство. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти. Он также пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

2026

