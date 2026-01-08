Нефть дорожает на фоне геополитической неопределенности
Нефть дорожает на фоне геополитической неопределенности в Венесуэле
© AP Photo / Matias DelacroixНефтяной комплекс в Венесуэле
Нефтяной комплекс в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 19.49 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 2,02% относительно предыдущего закрытия, до 61,17 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,86%, до 57,03 доллара.
"В первую очередь, мы говорим о перераспределении торговых потоков как о главном последствии происходящего. Вы увидите, как больше нефти будет поступать в США за счет Китая, но это не обязательно приведет к значительному увеличению добычи в Венесуэле", - заявил агентству Блумберг соучредитель и директор по исследованиям компании Energy Aspects Амрита Сен (Amrita Sen).
Во вторник Трамп заявил, что Венесуэла передаст США до 50 миллионов баррелей нефти, что составляет более 2 миллиардов долларов. Китай был основным покупателем венесуэльской нефти, которая продавалась со значительной скидкой после введения санкций США.
Пекин также раскритиковал сообщения о призыве администрации Трампа к Венесуэле разорвать союз с соперниками США, назвав этот шаг "актом запугивания", поскольку конкуренция за влияние в регионе становится новым источником трений.