Нефть дорожает на фоне геополитической неопределенности

2026-01-08T21:36+0300

энергетика

нефть

рынок

венесуэла

сша

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696391_0:159:2500:1565_1920x0_80_0_0_3bb9ddcb4382b784741b7f4fd8ad616b.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 19.49 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 2,02% относительно предыдущего закрытия, до 61,17 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,86%, до 57,03 доллара. "В первую очередь, мы говорим о перераспределении торговых потоков как о главном последствии происходящего. Вы увидите, как больше нефти будет поступать в США за счет Китая, но это не обязательно приведет к значительному увеличению добычи в Венесуэле", - заявил агентству Блумберг соучредитель и директор по исследованиям компании Energy Aspects Амрита Сен (Amrita Sen). Во вторник Трамп заявил, что Венесуэла передаст США до 50 миллионов баррелей нефти, что составляет более 2 миллиардов долларов. Китай был основным покупателем венесуэльской нефти, которая продавалась со значительной скидкой после введения санкций США. Пекин также раскритиковал сообщения о призыве администрации Трампа к Венесуэле разорвать союз с соперниками США, назвав этот шаг "актом запугивания", поскольку конкуренция за влияние в регионе становится новым источником трений.

