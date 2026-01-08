Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы - 08.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал... | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал интервью. "Он… признал, что потребуются годы для оживления заброшенного нефтяного сектора страны (Венесуэлы - ред.)", - пишет издание.
11:40 08.01.2026
 
СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы

NYT: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал интервью.
"Он… признал, что потребуются годы для оживления заброшенного нефтяного сектора страны (Венесуэлы - ред.)", - пишет издание.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США на Венесуэлу
11:22
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампNew York Times
 
 
