СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал интервью. "Он… признал, что потребуются годы для оживления заброшенного нефтяного сектора страны (Венесуэлы - ред.)", - пишет издание.

