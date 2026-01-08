https://1prime.ru/20260108/nyt-866298184.html
СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы - 08.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп признал необходимость восстановления нефтяного сектора Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал... | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал, что на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы потребуются годы, сообщает газета New York Times, которой он дал интервью. "Он… признал, что потребуются годы для оживления заброшенного нефтяного сектора страны (Венесуэлы - ред.)", - пишет издание.
