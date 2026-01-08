Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия
Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия по итогам четверга
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию заметным снижением, в то время как рубль остался у уровня предыдущего закрытия, не показав выраженной динамики по итогам торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) не продемонстрировал ярко выраженной динамики, оставшись у уровня - 11,32 рубля.
Рубль в покое
"Для рублевых активов общим негативом выступает ухудшение геополитического фона. При этом поддержку рубль получает от высоких процентных ставок в экономике", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Из факторов поддержки также можно отметить дорожающую нефть. Мартовский фьючерс нефти марки Brent к 19.40 мск дорожал на 2,03%, до 61,18 доллара за баррель.
"Завтра на динамике глобального доллара может отразиться отчет Минтруда США за декабрь. Курс рубля ждем на уровне 11,3-11,6 за юань и 80-81 за доллар", - ожидает Шепелев.
Акции под давлением
"Индекс Мосбиржи провел слабую торговую сессию, опускаясь к зоне поддержки над 2700 пунктов. Основная причина ухудшения настроений – геополитические новости. Накануне стало известно о том, что США захватили нефтяной танкер, следовавший под российским флагом. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что американский президент Дональд Трамп поддержал законопроект о вторичных санкциях для стран, покупающих энергоресурсы у России", - рассказал Шепелев.
Из других событий дня эксперт отметил дивидендный гэп в акциях Т-Технологий (-1,86%).
Также в лидерах снижения — акции "СПБ Биржи" (−2,88%), "Совкомфлота" (−2,45%), "ДВМП" (−2,33%), "Абрау Дюрсо" (−2,22%) и "ЭН + Груп" (−2,18%).
В пятницу Шепелев ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 пунктов.