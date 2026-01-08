Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20260108/rubl-866310955.html
Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия
Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия - 08.01.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию заметным снижением, в то время как рубль остался у уровня предыдущего закрытия, не показав выраженной... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T21:29+0300
2026-01-08T21:29+0300
курс доллара к рублю
рынок
торги
сша
дональд трамп
ртс
"бкс мир инвестиций"
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию заметным снижением, в то время как рубль остался у уровня предыдущего закрытия, не показав выраженной динамики по итогам торгов, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,97%, до 2718,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,91%, до 1108,16 пункта, долларовый РТС - на 0,97%, до 1094,8 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) не продемонстрировал ярко выраженной динамики, оставшись у уровня - 11,32 рубля. Рубль в покое "Для рублевых активов общим негативом выступает ухудшение геополитического фона. При этом поддержку рубль получает от высоких процентных ставок в экономике", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Из факторов поддержки также можно отметить дорожающую нефть. Мартовский фьючерс нефти марки Brent к 19.40 мск дорожал на 2,03%, до 61,18 доллара за баррель. "Завтра на динамике глобального доллара может отразиться отчет Минтруда США за декабрь. Курс рубля ждем на уровне 11,3-11,6 за юань и 80-81 за доллар", - ожидает Шепелев. Акции под давлением "Индекс Мосбиржи провел слабую торговую сессию, опускаясь к зоне поддержки над 2700 пунктов. Основная причина ухудшения настроений – геополитические новости. Накануне стало известно о том, что США захватили нефтяной танкер, следовавший под российским флагом. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что американский президент Дональд Трамп поддержал законопроект о вторичных санкциях для стран, покупающих энергоресурсы у России", - рассказал Шепелев. В лидерах роста - акции "Россетей" (+2,87%), "ИнтерРАО" (+0,69%), "Мосэнерго" (+0,30%), "ЛСР" (+0,12%) и "Алросы" (+0,12%). Из других событий дня эксперт отметил дивидендный гэп в акциях Т-Технологий (-1,86%). Также в лидерах снижения — акции "СПБ Биржи" (−2,88%), "Совкомфлота" (−2,45%), "ДВМП" (−2,33%), "Абрау Дюрсо" (−2,22%) и "ЭН + Груп" (−2,18%). В пятницу Шепелев ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 пунктов.
https://1prime.ru/20260108/birzha-866300471.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, дональд трамп, ртс, "бкс мир инвестиций", мосбиржа
Курс доллара к рублю, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, РТС, "БКС Мир инвестиций", Мосбиржа
21:29 08.01.2026
 
Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия

Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия по итогам четверга

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию заметным снижением, в то время как рубль остался у уровня предыдущего закрытия, не показав выраженной динамики по итогам торгов, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,97%, до 2718,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,91%, до 1108,16 пункта, долларовый РТС - на 0,97%, до 1094,8 пункта.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) не продемонстрировал ярко выраженной динамики, оставшись у уровня - 11,32 рубля.

Рубль в покое

"Для рублевых активов общим негативом выступает ухудшение геополитического фона. При этом поддержку рубль получает от высоких процентных ставок в экономике", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Из факторов поддержки также можно отметить дорожающую нефть. Мартовский фьючерс нефти марки Brent к 19.40 мск дорожал на 2,03%, до 61,18 доллара за баррель.
"Завтра на динамике глобального доллара может отразиться отчет Минтруда США за декабрь. Курс рубля ждем на уровне 11,3-11,6 за юань и 80-81 за доллар", - ожидает Шепелев.

Акции под давлением

"Индекс Мосбиржи провел слабую торговую сессию, опускаясь к зоне поддержки над 2700 пунктов. Основная причина ухудшения настроений – геополитические новости. Накануне стало известно о том, что США захватили нефтяной танкер, следовавший под российским флагом. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что американский президент Дональд Трамп поддержал законопроект о вторичных санкциях для стран, покупающих энергоресурсы у России", - рассказал Шепелев.
В лидерах роста - акции "Россетей" (+2,87%), "ИнтерРАО" (+0,69%), "Мосэнерго" (+0,30%), "ЛСР" (+0,12%) и "Алросы" (+0,12%).
Из других событий дня эксперт отметил дивидендный гэп в акциях Т-Технологий (-1,86%).
Также в лидерах снижения — акции "СПБ Биржи" (−2,88%), "Совкомфлота" (−2,45%), "ДВМП" (−2,33%), "Абрау Дюрсо" (−2,22%) и "ЭН + Груп" (−2,18%).
В пятницу Шепелев ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 пунктов.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне
13:53
 
Курс доллара к рублюРынокТоргиСШАДональд ТрампРТС"БКС Мир инвестиций"Мосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала