Индекс Мосбиржи снизился, рубль сохранил уровень предыдущего закрытия

2026-01-08T21:29+0300

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию заметным снижением, в то время как рубль остался у уровня предыдущего закрытия, не показав выраженной динамики по итогам торгов, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,97%, до 2718,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,91%, до 1108,16 пункта, долларовый РТС - на 0,97%, до 1094,8 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) не продемонстрировал ярко выраженной динамики, оставшись у уровня - 11,32 рубля. Рубль в покое "Для рублевых активов общим негативом выступает ухудшение геополитического фона. При этом поддержку рубль получает от высоких процентных ставок в экономике", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Из факторов поддержки также можно отметить дорожающую нефть. Мартовский фьючерс нефти марки Brent к 19.40 мск дорожал на 2,03%, до 61,18 доллара за баррель. "Завтра на динамике глобального доллара может отразиться отчет Минтруда США за декабрь. Курс рубля ждем на уровне 11,3-11,6 за юань и 80-81 за доллар", - ожидает Шепелев. Акции под давлением "Индекс Мосбиржи провел слабую торговую сессию, опускаясь к зоне поддержки над 2700 пунктов. Основная причина ухудшения настроений – геополитические новости. Накануне стало известно о том, что США захватили нефтяной танкер, следовавший под российским флагом. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что американский президент Дональд Трамп поддержал законопроект о вторичных санкциях для стран, покупающих энергоресурсы у России", - рассказал Шепелев. В лидерах роста - акции "Россетей" (+2,87%), "ИнтерРАО" (+0,69%), "Мосэнерго" (+0,30%), "ЛСР" (+0,12%) и "Алросы" (+0,12%). Из других событий дня эксперт отметил дивидендный гэп в акциях Т-Технологий (-1,86%). Также в лидерах снижения — акции "СПБ Биржи" (−2,88%), "Совкомфлота" (−2,45%), "ДВМП" (−2,33%), "Абрау Дюрсо" (−2,22%) и "ЭН + Груп" (−2,18%). В пятницу Шепелев ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 пунктов.

