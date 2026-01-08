Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/shashkin-866295343.html
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России - 08.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России
Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T10:29+0300
2026-01-08T10:29+0300
нефть
хмао
янао
красноярский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863590240_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_77b05cd73cc299eaab660fd7db4ae7d4.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной Сибири и в относительно новых - в Восточной, рассказал РИА Новости руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин. По данным Шашкина, в России 32% добычи нефти приходится на низкосернистые сорта, 49% - на сернистые, 19% - на высокосернистые. Данные приведены на конец 2024 года. "В структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО. Кроме того, в относительно новых регионах Восточной Сибири также добываются значительные объемы низкосернистой нефти: 11% - в Красноярском крае, 10% - в Якутии, 8% - в Иркутской области", - привел расчеты Шашкин. Аналогичной структурой обладают извлекаемые запасы низкосернистой нефти: 3,9 миллиарда тонн (24%) и 3,8 миллиарда тонн (24%) приходится на ЯНАО и ХМАО соответственно, 3,4 миллиарда тонн (21%) сосредоточено в Красноярском крае. "В перспективе традиционные регионы Западной Сибири продолжат играть ключевую роль в российской нефтедобыче. Однако постепенное истощение легкоизвлекаемых запасов традиционных регионов повлияет на смещение добычи в другие продуктивные горизонты и новые регионы добычи на востоке страны", - считает собеседник агентства. Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти уже оценивается в 63% и будет расти в дальнейшем, подчёркивает он. К традиционным районам добычи также относится Урало-Поволжье, где добывается почти 80% российской высокосернистой нефти. По мнению аналитика, по мере постепенного истощения запасов там доля добычи нефти с высоким содержанием серы будет снижаться.
https://1prime.ru/20251225/novak-865909620.html
https://1prime.ru/20251223/tokarev-865828585.html
хмао
янао
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863590240_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d16572066fd511938a1e832285e9b414.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, хмао, янао, красноярский край
Нефть, ХМАО, ЯНАО, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
10:29 08.01.2026
 
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России

Эксперт Шашкин: треть нефтедобычи в России приходится на низкосернистую нефть

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной Сибири и в относительно новых - в Восточной, рассказал РИА Новости руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин.
По данным Шашкина, в России 32% добычи нефти приходится на низкосернистые сорта, 49% - на сернистые, 19% - на высокосернистые. Данные приведены на конец 2024 года.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Новак рассказал о росте добычи нефти в России в 2026 году
25 декабря 2025, 12:06
"В структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО. Кроме того, в относительно новых регионах Восточной Сибири также добываются значительные объемы низкосернистой нефти: 11% - в Красноярском крае, 10% - в Якутии, 8% - в Иркутской области", - привел расчеты Шашкин.
Аналогичной структурой обладают извлекаемые запасы низкосернистой нефти: 3,9 миллиарда тонн (24%) и 3,8 миллиарда тонн (24%) приходится на ЯНАО и ХМАО соответственно, 3,4 миллиарда тонн (21%) сосредоточено в Красноярском крае.
"В перспективе традиционные регионы Западной Сибири продолжат играть ключевую роль в российской нефтедобыче. Однако постепенное истощение легкоизвлекаемых запасов традиционных регионов повлияет на смещение добычи в другие продуктивные горизонты и новые регионы добычи на востоке страны", - считает собеседник агентства.
Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти уже оценивается в 63% и будет расти в дальнейшем, подчёркивает он.
К традиционным районам добычи также относится Урало-Поволжье, где добывается почти 80% российской высокосернистой нефти. По мнению аналитика, по мере постепенного истощения запасов там доля добычи нефти с высоким содержанием серы будет снижаться.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Глава "Транснефти" рассказал о стабильности поставок нефти в России
23 декабря 2025, 10:06
 
НефтьХМАОЯНАОКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала