https://1prime.ru/20260108/shashkin-866295343.html
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России - 08.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России
Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T10:29+0300
2026-01-08T10:29+0300
2026-01-08T10:29+0300
нефть
хмао
янао
красноярский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863590240_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_77b05cd73cc299eaab660fd7db4ae7d4.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной Сибири и в относительно новых - в Восточной, рассказал РИА Новости руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин. По данным Шашкина, в России 32% добычи нефти приходится на низкосернистые сорта, 49% - на сернистые, 19% - на высокосернистые. Данные приведены на конец 2024 года. "В структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО. Кроме того, в относительно новых регионах Восточной Сибири также добываются значительные объемы низкосернистой нефти: 11% - в Красноярском крае, 10% - в Якутии, 8% - в Иркутской области", - привел расчеты Шашкин. Аналогичной структурой обладают извлекаемые запасы низкосернистой нефти: 3,9 миллиарда тонн (24%) и 3,8 миллиарда тонн (24%) приходится на ЯНАО и ХМАО соответственно, 3,4 миллиарда тонн (21%) сосредоточено в Красноярском крае. "В перспективе традиционные регионы Западной Сибири продолжат играть ключевую роль в российской нефтедобыче. Однако постепенное истощение легкоизвлекаемых запасов традиционных регионов повлияет на смещение добычи в другие продуктивные горизонты и новые регионы добычи на востоке страны", - считает собеседник агентства. Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти уже оценивается в 63% и будет расти в дальнейшем, подчёркивает он. К традиционным районам добычи также относится Урало-Поволжье, где добывается почти 80% российской высокосернистой нефти. По мнению аналитика, по мере постепенного истощения запасов там доля добычи нефти с высоким содержанием серы будет снижаться.
https://1prime.ru/20251225/novak-865909620.html
https://1prime.ru/20251223/tokarev-865828585.html
хмао
янао
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863590240_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d16572066fd511938a1e832285e9b414.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, хмао, янао, красноярский край
Нефть, ХМАО, ЯНАО, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России
Эксперт Шашкин: треть нефтедобычи в России приходится на низкосернистую нефть
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной Сибири и в относительно новых - в Восточной, рассказал РИА Новости руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин.
По данным Шашкина, в России 32% добычи нефти приходится на низкосернистые сорта, 49% - на сернистые, 19% - на высокосернистые. Данные приведены на конец 2024 года.
Новак рассказал о росте добычи нефти в России в 2026 году
"В структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО
и ЯНАО
. Кроме того, в относительно новых регионах Восточной Сибири также добываются значительные объемы низкосернистой нефти: 11% - в Красноярском крае
, 10% - в Якутии
, 8% - в Иркутской области", - привел расчеты Шашкин.
Аналогичной структурой обладают извлекаемые запасы низкосернистой нефти: 3,9 миллиарда тонн (24%) и 3,8 миллиарда тонн (24%) приходится на ЯНАО и ХМАО соответственно, 3,4 миллиарда тонн (21%) сосредоточено в Красноярском крае.
"В перспективе традиционные регионы Западной Сибири продолжат играть ключевую роль в российской нефтедобыче. Однако постепенное истощение легкоизвлекаемых запасов традиционных регионов повлияет на смещение добычи в другие продуктивные горизонты и новые регионы добычи на востоке страны", - считает собеседник агентства.
Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти уже оценивается в 63% и будет расти в дальнейшем, подчёркивает он.
К традиционным районам добычи также относится Урало-Поволжье, где добывается почти 80% российской высокосернистой нефти. По мнению аналитика, по мере постепенного истощения запасов там доля добычи нефти с высоким содержанием серы будет снижаться.
Глава "Транснефти" рассказал о стабильности поставок нефти в России