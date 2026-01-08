https://1prime.ru/20260108/shashkin-866295343.html

Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России

Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России - 08.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где добывают самую чистую нефть в России

Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной... | 08.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной Сибири и в относительно новых - в Восточной, рассказал РИА Новости руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин. По данным Шашкина, в России 32% добычи нефти приходится на низкосернистые сорта, 49% - на сернистые, 19% - на высокосернистые. Данные приведены на конец 2024 года. "В структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО. Кроме того, в относительно новых регионах Восточной Сибири также добываются значительные объемы низкосернистой нефти: 11% - в Красноярском крае, 10% - в Якутии, 8% - в Иркутской области", - привел расчеты Шашкин. Аналогичной структурой обладают извлекаемые запасы низкосернистой нефти: 3,9 миллиарда тонн (24%) и 3,8 миллиарда тонн (24%) приходится на ЯНАО и ХМАО соответственно, 3,4 миллиарда тонн (21%) сосредоточено в Красноярском крае. "В перспективе традиционные регионы Западной Сибири продолжат играть ключевую роль в российской нефтедобыче. Однако постепенное истощение легкоизвлекаемых запасов традиционных регионов повлияет на смещение добычи в другие продуктивные горизонты и новые регионы добычи на востоке страны", - считает собеседник агентства. Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти уже оценивается в 63% и будет расти в дальнейшем, подчёркивает он. К традиционным районам добычи также относится Урало-Поволжье, где добывается почти 80% российской высокосернистой нефти. По мнению аналитика, по мере постепенного истощения запасов там доля добычи нефти с высоким содержанием серы будет снижаться.

