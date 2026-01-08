https://1prime.ru/20260108/situatsiya-866314683.html

"Кровавые вожди". На Украине рассказали о происходящем в ВСУ

"Кровавые вожди". На Украине рассказали о происходящем в ВСУ - 08.01.2026, ПРАЙМ

"Кровавые вожди". На Украине рассказали о происходящем в ВСУ

Военнослужащие ВСУ сталкиваются с крайне жестоким отношением со стороны командиров, пишет "Страна.ua" со ссылкой на представителя украинской армии. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T23:03+0300

2026-01-08T23:03+0300

2026-01-08T23:03+0300

спецоперация на украине

украина

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ сталкиваются с крайне жестоким отношением со стороны командиров, пишет "Страна.ua" со ссылкой на представителя украинской армии."У людей просто не выдерживает психика, и они превращаются в "кровожадных вождей" местного значения, для которых пожертвовать жизнями солдат в огромных масштабах не является проблемой", — рассказал источник.Издание указывает, что подобная ситуация связана с отсутствием ротации на передовой.Кроме того, в материале отмечается острая нехватка личного состава в украинской армии, особенно в пехотных подразделениях. По данным СМИ, позиции нередко пытаются удерживать 20 человек вместо необходимых 60–70.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.

https://1prime.ru/20260108/konflikt-866314392.html

https://1prime.ru/20260108/ukraina-866313427.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, в мире