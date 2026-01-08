https://1prime.ru/20260108/situatsiya-866314683.html
"Кровавые вожди". На Украине рассказали о происходящем в ВСУ
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ сталкиваются с крайне жестоким отношением со стороны командиров, пишет "Страна.ua" со ссылкой на представителя украинской армии."У людей просто не выдерживает психика, и они превращаются в "кровожадных вождей" местного значения, для которых пожертвовать жизнями солдат в огромных масштабах не является проблемой", — рассказал источник.Издание указывает, что подобная ситуация связана с отсутствием ротации на передовой.Кроме того, в материале отмечается острая нехватка личного состава в украинской армии, особенно в пехотных подразделениях. По данным СМИ, позиции нередко пытаются удерживать 20 человек вместо необходимых 60–70.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
"Кровавые вожди". На Украине рассказали о происходящем в ВСУ
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ сталкиваются с крайне жестоким отношением со стороны командиров, пишет "Страна.ua" со ссылкой на представителя украинской армии.
"У людей просто не выдерживает психика, и они превращаются в "кровожадных вождей" местного значения, для которых пожертвовать жизнями солдат в огромных масштабах не является проблемой", — рассказал источник.
Издание указывает, что подобная ситуация связана с отсутствием ротации на передовой.
Кроме того, в материале отмечается острая нехватка личного состава в украинской армии, особенно в пехотных подразделениях. По данным СМИ, позиции нередко пытаются удерживать 20 человек вместо необходимых 60–70.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
