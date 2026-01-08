Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США смогут быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле, заявил Райт - 08.01.2026, ПРАЙМ
США смогут быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле, заявил Райт
США смогут быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле, заявил Райт
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может быть в сжатые сроки увеличена с нынешних примерно 800 тысяч баррелей в сутки до более чем 1 миллиона баррелей в сутки. "Мы можем довольно быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле - скажем, с 800 тысяч баррелей в сутки до значительно большего (объема - ред.), чем один миллион баррелей в сутки", - сказал в четверг Райт в интервью телеканалу Fox Business, отметив, что для реализации масштабных проектов по разработке месторождений потребуются крупные инвестиции. По его словам, именно приток значительного капитала станет ключевым фактором для перехода к полномасштабному развитию крупных нефтяных месторождений в стране. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
18:58 08.01.2026
 
США смогут быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле, заявил Райт

Глава Минэнерго США Райт: США считают возможным быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Денежные купюры США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может быть в сжатые сроки увеличена с нынешних примерно 800 тысяч баррелей в сутки до более чем 1 миллиона баррелей в сутки.
"Мы можем довольно быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле - скажем, с 800 тысяч баррелей в сутки до значительно большего (объема - ред.), чем один миллион баррелей в сутки", - сказал в четверг Райт в интервью телеканалу Fox Business, отметив, что для реализации масштабных проектов по разработке месторождений потребуются крупные инвестиции.
По его словам, именно приток значительного капитала станет ключевым фактором для перехода к полномасштабному развитию крупных нефтяных месторождений в стране.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Нефтеналивной терминал - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters
