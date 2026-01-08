https://1prime.ru/20260108/ssha-866311767.html

Эксперт рассказал, зачем нефтяникам США венесуэльские месторождения

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Американские компании в первую очередь заинтересованы в контрольных пакетах в нефтяных месторождениях Венесуэлы, а рост добычи в стране может обесценить их потенциальные инвестиции, рассказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее в четверг министр энергетики США Крис Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может быть в сжатые сроки увеличена до более чем 1 миллиона баррелей в сутки. В то же время лидер большинства в американском сенате Джон Тун заявил, что нефтяные компании США добиваются от администрации гарантий защиты их инвестиций в Венесуэле. "Американские компании хотят получить именно контроль, то есть застолбить за собой место, но увеличивать добычу, я думаю, они будут довольно медленно, потому что цены низкие, они попытаются их не обрушить еще больше", - сказал Юшков. Он добавил, что, по его мнению, предоставление контроля над рядом нефтяных проектов в Венесуэле - это некий "пряник" и компенсация для американских нефтяников со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку в том числе из-за его действий цены на нефть на мировом рынке сейчас низкие. "Это же он начал всякие торговые войны, ввел кучу пошлин в отношении множества других стран мира. И это тормозит развитие мировой экономики и потребление нефти", - добавил эксперт. Американские нефтяные компании хотят получить серьезные юридические и финансовые гарантии от Вашингтона, прежде чем сделать крупные инвестиции в Венесуэлу, сообщила в четверг британская газета Financial Times. Юшков предположил что среди гарантий, которых могут ожидать американские нефтяники, может быть изменение законодательства в Венесуэле, которое позволило бы передать им доли в проектах официально. Кроме того, компании могут требовать от США выдачи генеральных лицензий на работу в стране. Это, в отличие от снятия санкций, даст им право практически эксклюзивно присутствовать в Венесуэле. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

