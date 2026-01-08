Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08.01.2026
Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Сегодня это (объем нефтедобычи в Венесуэле - ред.), возможно, около 800 тысяч баррелей в день. Я думаю, как я уже говорил, через год это может быть на 50% больше, это может быть 1,2 миллиона баррелей в день", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. Министр также отметил, что пик нефтедобычи в Венесуэле был много десятилетий назад и для достижения этого уровня потребуются годы.
22:23 08.01.2026
 
Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Сегодня это (объем нефтедобычи в Венесуэле - ред.), возможно, около 800 тысяч баррелей в день. Я думаю, как я уже говорил, через год это может быть на 50% больше, это может быть 1,2 миллиона баррелей в день", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox News.
Министр также отметил, что пик нефтедобычи в Венесуэле был много десятилетий назад и для достижения этого уровня потребуются годы.
