https://1prime.ru/20260108/ssha-866311980.html

Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт

Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт - 08.01.2026, ПРАЙМ

Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт

Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T22:23+0300

2026-01-08T22:23+0300

2026-01-08T22:23+0300

энергетика

нефть

венесуэла

сша

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_eddf597342bf36c957c5ccef929a8eb7.jpg

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Сегодня это (объем нефтедобычи в Венесуэле - ред.), возможно, около 800 тысяч баррелей в день. Я думаю, как я уже говорил, через год это может быть на 50% больше, это может быть 1,2 миллиона баррелей в день", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. Министр также отметил, что пик нефтедобычи в Венесуэле был много десятилетий назад и для достижения этого уровня потребуются годы.

https://1prime.ru/20260108/ssha-866307716.html

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, fox news