https://1prime.ru/20260108/ssha-866311980.html
Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт
Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт - 08.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт
Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T22:23+0300
2026-01-08T22:23+0300
2026-01-08T22:23+0300
энергетика
нефть
венесуэла
сша
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_eddf597342bf36c957c5ccef929a8eb7.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% нынешний объем нефтедобычи, а на доведение до возможного максимума уйдут годы, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Сегодня это (объем нефтедобычи в Венесуэле - ред.), возможно, около 800 тысяч баррелей в день. Я думаю, как я уже говорил, через год это может быть на 50% больше, это может быть 1,2 миллиона баррелей в день", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. Министр также отметил, что пик нефтедобычи в Венесуэле был много десятилетий назад и для достижения этого уровня потребуются годы.
https://1prime.ru/20260108/ssha-866307716.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319286_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_860c9ef71345f4f90134655f2679a9ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, сша, fox news
Энергетика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Fox News
Венесуэле потребуется год на увеличение нефтедобычи на 50%, заявил Райт
Глава Минэнерго США: Венесуэле потребуется год, чтобы увеличить на 50% объем нефтедобычи