На Западе сообщили об катастрофической ситуации в зоне СВО

На Западе сообщили об катастрофической ситуации в зоне СВО

В условиях усиления международного напряжения и европейской подготовки к противостоянию с США Украина может столкнуться с серьезными трудностями на фронте,... | 08.01.2026

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В условиях усиления международного напряжения и европейской подготовки к противостоянию с США Украина может столкнуться с серьезными трудностями на фронте, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, делая публикацию в соцсети X."Начиная примерно с сегодняшнего дня <…>, дела у украинцев пойдут совсем плохо. Ситуация настолько ухудшится, что через пару дней я, вероятно, почувствую к ним искреннее сочувствие", — написал он.Эксперт также подчеркнул, что в этих обстоятельствах, несмотря на нестабильное положение, глава киевского режима Владимир Зеленский останется у власти. Кошкович охарактеризовал это как целенаправленное наказание для всех граждан Украины.По данным Министерства обороны, за минувшие сутки российские войска ликвидировали до 1280 украинских военнослужащих, уничтожили танк Leopard, БТР и 23 бронемашины. Также системы ПВО перехватили ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и нейтрализовали 106 беспилотников самолетного типа.

