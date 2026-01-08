Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сообщили об катастрофической ситуации в зоне СВО - 08.01.2026
Спецоперация на Украине
На Западе сообщили об катастрофической ситуации в зоне СВО
В условиях усиления международного напряжения и европейской подготовки к противостоянию с США Украина может столкнуться с серьезными трудностями на фронте
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В условиях усиления международного напряжения и европейской подготовки к противостоянию с США Украина может столкнуться с серьезными трудностями на фронте, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, делая публикацию в соцсети X."Начиная примерно с сегодняшнего дня &lt;…&gt;, дела у украинцев пойдут совсем плохо. Ситуация настолько ухудшится, что через пару дней я, вероятно, почувствую к ним искреннее сочувствие", — написал он.Эксперт также подчеркнул, что в этих обстоятельствах, несмотря на нестабильное положение, глава киевского режима Владимир Зеленский останется у власти. Кошкович охарактеризовал это как целенаправленное наказание для всех граждан Украины.По данным Министерства обороны, за минувшие сутки российские войска ликвидировали до 1280 украинских военнослужащих, уничтожили танк Leopard, БТР и 23 бронемашины. Также системы ПВО перехватили ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и нейтрализовали 106 беспилотников самолетного типа.
07:47 08.01.2026
 
Кошкович: в ближайшие дни ситуация на фронте станет тяжелее для Киева

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В условиях усиления международного напряжения и европейской подготовки к противостоянию с США Украина может столкнуться с серьезными трудностями на фронте, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, делая публикацию в соцсети X.
"Начиная примерно с сегодняшнего дня <…>, дела у украинцев пойдут совсем плохо. Ситуация настолько ухудшится, что через пару дней я, вероятно, почувствую к ним искреннее сочувствие", — написал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Сейчас момент": в США неожиданно заявили о будущем распаде Украины
07:40
Эксперт также подчеркнул, что в этих обстоятельствах, несмотря на нестабильное положение, глава киевского режима Владимир Зеленский останется у власти. Кошкович охарактеризовал это как целенаправленное наказание для всех граждан Украины.
По данным Министерства обороны, за минувшие сутки российские войска ликвидировали до 1280 украинских военнослужащих, уничтожили танк Leopard, БТР и 23 бронемашины. Также системы ПВО перехватили ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства и нейтрализовали 106 беспилотников самолетного типа.
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России
6 января, 06:51
 
