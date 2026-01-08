СМИ: Трамп разрабатывает план по контролю над венесуэльской нефтью

https://1prime.ru/20260108/tramp-866287609.html

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по установлению контроля над венесуэльской нефтью "на годы вперёд", чтобы снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперёд, и президент сообщил советникам, что, по его мнению, его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в 50 долларов за баррель", - говорится в сообщении. По словам источников газеты, план предусматривает установление США некоторого контроля над государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, включая приобретение и продажу основной части её нефтедобычи. "В случае успеха этот план фактически сможет дать США контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии", - указывает Wall Street Journal. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

