Трамп раскрыл планы США на Венесуэлу - 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США на Венесуэлу
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. "Мы восстановим ее (Венесуэлу - ред.) очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снизим цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она остро нуждается", - заявил Трамп в интервью газете New York Times.
11:22 08.01.2026
 
Трамп раскрыл планы США на Венесуэлу

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы.
"Мы восстановим ее (Венесуэлу - ред.) очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снизим цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она остро нуждается", - заявил Трамп в интервью газете New York Times.
Нефтяной комплекс в Венесуэле - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Трамп разрабатывает план контроля венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ
Заголовок открываемого материала