https://1prime.ru/20260108/tramp-866297995.html
Трамп раскрыл планы США на Венесуэлу
Трамп раскрыл планы США на Венесуэлу - 08.01.2026, ПРАЙМ
Трамп раскрыл планы США на Венесуэлу
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T11:22+0300
2026-01-08T11:22+0300
2026-01-08T11:22+0300
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. "Мы восстановим ее (Венесуэлу - ред.) очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снизим цены на нефть и будем давать деньги Венесуэле, в которых она остро нуждается", - заявил Трамп в интервью газете New York Times.
https://1prime.ru/20260108/tramp-866287609.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51e435d95f60abc9fcd29eedaded4baa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, new york times
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, New York Times
Трамп раскрыл планы США на Венесуэлу
Трамп: США намерены снижать цены на нефть за счет ресурсов Венесуэлы