"Могут убить". В США раскрыли, кто на самом деле главный враг России - 08.01.2026
Спецоперация на Украине
"Могут убить". В США раскрыли, кто на самом деле главный враг России
"Могут убить". В США раскрыли, кто на самом деле главный враг России
Великобритания больше других государств Запада хочет навредить России, но у нее ограничены ресурсы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-сотрудник...
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Великобритания больше других государств Запада хочет навредить России, но у нее ограничены ресурсы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон."Британцы в наибольшей степени озабочены Россией, сдерживанием России. Это просто навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны. То есть получается 170 лет. Проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности. Они могут быть жестокими, могут убить несколько человек, но у них нет сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины", — отметил эксперт.При этом он выразил уверенность, что западные политики настойчиво поддерживают правительство в Киеве из-за заблуждений о России, не осознавая, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте."Украина ни за что не победит. И все же британцы, немцы, французы и США продолжают помогать Украине в ее самоубийственных действиях, поставляя оружие, деньги, разведданные. С какой целью? Потому что Запад убедился, что у него нет надежных источников информации в России. Он полагается на информацию украинцев. И Запад поверил, что все, что нужно сделать — разрушить нефтяной сектор. Россия рухнет, и мы сможем захватить страну", — добавил Джонсон.По информации Минобороны, за последние сутки российские войска уничтожили до 1280 украинских солдат, танк Leopard, бронетранспортер и 23 единицы бронетехники. Кроме того, российская ПВО сбила снаряд HIMARS производства США и 106 беспилотников самолетного типа.В последнее время Россия фиксирует беспрецедентную активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил альянса в Европе. В МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО, но только на равной основе, и при условии отказа Запада от милитаризации региона.
02:26 08.01.2026
 
"Могут убить". В США раскрыли, кто на самом деле главный враг России

Джонсон: Британия больше других хочет ослабить Россию, но у нее не хватает сил

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Великобритания больше других государств Запада хочет навредить России, но у нее ограничены ресурсы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Британцы в наибольшей степени озабочены Россией, сдерживанием России. Это просто навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны. То есть получается 170 лет. Проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности. Они могут быть жестокими, могут убить несколько человек, но у них нет сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины", — отметил эксперт.
При этом он выразил уверенность, что западные политики настойчиво поддерживают правительство в Киеве из-за заблуждений о России, не осознавая, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте.
"Украина ни за что не победит. И все же британцы, немцы, французы и США продолжают помогать Украине в ее самоубийственных действиях, поставляя оружие, деньги, разведданные. С какой целью? Потому что Запад убедился, что у него нет надежных источников информации в России. Он полагается на информацию украинцев. И Запад поверил, что все, что нужно сделать — разрушить нефтяной сектор. Россия рухнет, и мы сможем захватить страну", — добавил Джонсон.
По информации Минобороны, за последние сутки российские войска уничтожили до 1280 украинских солдат, танк Leopard, бронетранспортер и 23 единицы бронетехники. Кроме того, российская ПВО сбила снаряд HIMARS производства США и 106 беспилотников самолетного типа.
В последнее время Россия фиксирует беспрецедентную активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил альянса в Европе. В МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО, но только на равной основе, и при условии отказа Запада от милитаризации региона.
