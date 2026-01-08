Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО - 08.01.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО
2026-01-08T07:34+0300
2026-01-08T07:34+0300
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Встреча "коалиции желающих" во вторник подчеркнула невозможность сдержать продвижение России к успеху в зоне специальной военной операции. Это приведет к тому, что тысячи украинцев погибнут лишь ради отсрочки капитуляции Киева, пишет норвежское издание Steigan."Только потом победитель (Россия — Прим. ред.) сможет написать окончательные условия – и окажется в совершенно ином положении, чем то, о котором мечтали самопровозглашенные победители ("коалиция желающих" — Прим. ред.)", — указывается в материале.Однако автор подчеркивает, что основная причина продолжения бесперспективного конфликта — это личные амбиции западных элит, готовых пожертвовать тысячами украинцев ради собственной репутации."Вся политическая элита боится мира на Украине, так как они были замешаны в крупнейшей в мировой истории операции по отмыванию денег. Здесь есть и свиньи в лесу, и скелеты в шкафу, которые всплывут в случае капитуляции в Киеве. Для них это то, чего следует избегать любой ценой. Поэтому там предпочли бы, чтобы погибло еще несколько сотен тысяч украинцев", — отмечается в тексте.Во вторник в Париже состоялась встреча высокопоставленных лиц "коалиции желающих", на которой обсуждались вопросы гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. По итогам встречи премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о принятии декларации о размещении войск в постсоветской стране после достижения мирного урегулирования.Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на украинской территории как законные военные цели, и отметил, что после заключения мирного соглашения присутствие иностранных военных будет нецелесообразным.
07:34 08.01.2026
 
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО

Steigan: Россия получит на Украине больше, чем ожидали западные страны

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВладимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Встреча "коалиции желающих" во вторник подчеркнула невозможность сдержать продвижение России к успеху в зоне специальной военной операции. Это приведет к тому, что тысячи украинцев погибнут лишь ради отсрочки капитуляции Киева, пишет норвежское издание Steigan.
"Только потом победитель (Россия — Прим. ред.) сможет написать окончательные условия – и окажется в совершенно ином положении, чем то, о котором мечтали самопровозглашенные победители ("коалиция желающих" — Прим. ред.)", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Смешит русских": на Западе признались в стыде из-за встречи с Зеленским
07:29
Однако автор подчеркивает, что основная причина продолжения бесперспективного конфликта — это личные амбиции западных элит, готовых пожертвовать тысячами украинцев ради собственной репутации.
"Вся политическая элита боится мира на Украине, так как они были замешаны в крупнейшей в мировой истории операции по отмыванию денег. Здесь есть и свиньи в лесу, и скелеты в шкафу, которые всплывут в случае капитуляции в Киеве. Для них это то, чего следует избегать любой ценой. Поэтому там предпочли бы, чтобы погибло еще несколько сотен тысяч украинцев", — отмечается в тексте.
Во вторник в Париже состоялась встреча высокопоставленных лиц "коалиции желающих", на которой обсуждались вопросы гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. По итогам встречи премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о принятии декларации о размещении войск в постсоветской стране после достижения мирного урегулирования.
Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на украинской территории как законные военные цели, и отметил, что после заключения мирного соглашения присутствие иностранных военных будет нецелесообразным.
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России
6 января, 06:51
 
Спецоперация на УкраинеКир СтармерКиевМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Путин
 
 
