https://1prime.ru/20260108/zapad-866288712.html

"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО

"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО - 08.01.2026, ПРАЙМ

"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО

Встреча "коалиции желающих" во вторник подчеркнула невозможность сдержать продвижение России к успеху в зоне специальной военной операции. Это приведет к тому,... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T07:34+0300

2026-01-08T07:34+0300

2026-01-08T07:34+0300

спецоперация на украине

кир стармер

киев

мировая экономика

украина

запад

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671929_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_eec0ceb509376e909e4d6686e5b4d186.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Встреча "коалиции желающих" во вторник подчеркнула невозможность сдержать продвижение России к успеху в зоне специальной военной операции. Это приведет к тому, что тысячи украинцев погибнут лишь ради отсрочки капитуляции Киева, пишет норвежское издание Steigan."Только потом победитель (Россия — Прим. ред.) сможет написать окончательные условия – и окажется в совершенно ином положении, чем то, о котором мечтали самопровозглашенные победители ("коалиция желающих" — Прим. ред.)", — указывается в материале.Однако автор подчеркивает, что основная причина продолжения бесперспективного конфликта — это личные амбиции западных элит, готовых пожертвовать тысячами украинцев ради собственной репутации."Вся политическая элита боится мира на Украине, так как они были замешаны в крупнейшей в мировой истории операции по отмыванию денег. Здесь есть и свиньи в лесу, и скелеты в шкафу, которые всплывут в случае капитуляции в Киеве. Для них это то, чего следует избегать любой ценой. Поэтому там предпочли бы, чтобы погибло еще несколько сотен тысяч украинцев", — отмечается в тексте.Во вторник в Париже состоялась встреча высокопоставленных лиц "коалиции желающих", на которой обсуждались вопросы гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. По итогам встречи премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о принятии декларации о размещении войск в постсоветской стране после достижения мирного урегулирования.Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на украинской территории как законные военные цели, и отметил, что после заключения мирного соглашения присутствие иностранных военных будет нецелесообразным.

https://1prime.ru/20260108/zelenskiy-866288558.html

https://1prime.ru/20260106/rossiya-866238489.html

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кир стармер, киев, мировая экономика, украина, запад, владимир путин