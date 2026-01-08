"Приближается крах": на Западе рассказали, что хотят подать Путину
Times: армия НАТО, находящаяся на грани краха, не произвела впечатления на Путина
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Пустые обещания "коалиции желающих" для Украины лишь подчеркивают слабость западных государств, тогда как Россия обладает гораздо более решительной позицией, сообщает британская газета Times.
"Из-за пустословия по Украине приближается крах НАТО. <…> Мы обещаем силы, которых у нас нет, для обеспечения плана, который еще не разработан, но одобрен державой, которая больше не является нашим союзником (США — Прим. ред.), для сдерживания противника, обладающего гораздо большей волей (Россия — Прим. ред.), чем мы. <…> Мы просто подкладываем остатки нашей репутации в костер и подаем Путину спички", — сообщает автор статьи.
В статье подчеркивается, что неопределенные договоренности, представленные на недавнем саммите в Париже как дипломатическая победа, не могут повлиять на Россию.
"Европейские союзники по НАТО могут возмущаться, но ни один из них в настоящее время не способен остановить Россию", — добавляется в тексте.
Во вторник, в Париже, состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", где обсуждались, в том числе, так называемые гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники подписали декларацию о размещении войск в постсоветской стране после установления мира.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на украинской территории как законные военные цели. Президент также добавил, что после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военнослужащих будет нецелесообразным.