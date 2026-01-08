https://1prime.ru/20260108/zapad-866289526.html

"Приближается крах": на Западе рассказали, что хотят подать Путину

"Приближается крах": на Западе рассказали, что хотят подать Путину - 08.01.2026, ПРАЙМ

"Приближается крах": на Западе рассказали, что хотят подать Путину

Пустые обещания "коалиции желающих" для Украины лишь подчеркивают слабость западных государств, тогда как Россия обладает гораздо более решительной позицией,... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T07:52+0300

2026-01-08T07:52+0300

2026-01-08T07:52+0300

спецоперация на украине

нато

владимир путин

украина

мировая экономика

париж

кир стармер

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Пустые обещания "коалиции желающих" для Украины лишь подчеркивают слабость западных государств, тогда как Россия обладает гораздо более решительной позицией, сообщает британская газета Times."Из-за пустословия по Украине приближается крах НАТО. <…> Мы обещаем силы, которых у нас нет, для обеспечения плана, который еще не разработан, но одобрен державой, которая больше не является нашим союзником (США — Прим. ред.), для сдерживания противника, обладающего гораздо большей волей (Россия — Прим. ред.), чем мы. <…> Мы просто подкладываем остатки нашей репутации в костер и подаем Путину спички", — сообщает автор статьи.В статье подчеркивается, что неопределенные договоренности, представленные на недавнем саммите в Париже как дипломатическая победа, не могут повлиять на Россию."Европейские союзники по НАТО могут возмущаться, но ни один из них в настоящее время не способен остановить Россию", — добавляется в тексте.Во вторник, в Париже, состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", где обсуждались, в том числе, так называемые гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники подписали декларацию о размещении войск в постсоветской стране после установления мира.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на украинской территории как законные военные цели. Президент также добавил, что после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военнослужащих будет нецелесообразным.

https://1prime.ru/20260108/zapad-866288712.html

https://1prime.ru/20260108/nato-866289113.html

украина

париж

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, владимир путин, украина, мировая экономика, париж, кир стармер, запад