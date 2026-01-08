Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Приближается крах": на Западе рассказали, что хотят подать Путину - 08.01.2026
Спецоперация на Украине
"Приближается крах": на Западе рассказали, что хотят подать Путину
Пустые обещания "коалиции желающих" для Украины лишь подчеркивают слабость западных государств, тогда как Россия обладает гораздо более решительной позицией,... | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Пустые обещания "коалиции желающих" для Украины лишь подчеркивают слабость западных государств, тогда как Россия обладает гораздо более решительной позицией, сообщает британская газета Times."Из-за пустословия по Украине приближается крах НАТО. &lt;…&gt; Мы обещаем силы, которых у нас нет, для обеспечения плана, который еще не разработан, но одобрен державой, которая больше не является нашим союзником (США — Прим. ред.), для сдерживания противника, обладающего гораздо большей волей (Россия — Прим. ред.), чем мы. &lt;…&gt; Мы просто подкладываем остатки нашей репутации в костер и подаем Путину спички", — сообщает автор статьи.В статье подчеркивается, что неопределенные договоренности, представленные на недавнем саммите в Париже как дипломатическая победа, не могут повлиять на Россию."Европейские союзники по НАТО могут возмущаться, но ни один из них в настоящее время не способен остановить Россию", — добавляется в тексте.Во вторник, в Париже, состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", где обсуждались, в том числе, так называемые гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники подписали декларацию о размещении войск в постсоветской стране после установления мира.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на украинской территории как законные военные цели. Президент также добавил, что после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военнослужащих будет нецелесообразным.
07:52 08.01.2026
 
"Приближается крах": на Западе рассказали, что хотят подать Путину

Times: армия НАТО, находящаяся на грани краха, не произвела впечатления на Путина

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Пустые обещания "коалиции желающих" для Украины лишь подчеркивают слабость западных государств, тогда как Россия обладает гораздо более решительной позицией, сообщает британская газета Times.
"Из-за пустословия по Украине приближается крах НАТО. <…> Мы обещаем силы, которых у нас нет, для обеспечения плана, который еще не разработан, но одобрен державой, которая больше не является нашим союзником (США — Прим. ред.), для сдерживания противника, обладающего гораздо большей волей (Россия — Прим. ред.), чем мы. <…> Мы просто подкладываем остатки нашей репутации в костер и подаем Путину спички", — сообщает автор статьи.
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО
В статье подчеркивается, что неопределенные договоренности, представленные на недавнем саммите в Париже как дипломатическая победа, не могут повлиять на Россию.
"Европейские союзники по НАТО могут возмущаться, но ни один из них в настоящее время не способен остановить Россию", — добавляется в тексте.
Во вторник, в Париже, состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", где обсуждались, в том числе, так называемые гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники подписали декларацию о размещении войск в постсоветской стране после установления мира.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на украинской территории как законные военные цели. Президент также добавил, что после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военнослужащих будет нецелесообразным.
"Смертоносная комбинация": в США резко высказались о России и НАТО
