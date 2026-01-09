Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260109/arktika-866315869.html
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике - 09.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
Развитие добычи нефти и газа в Арктике требует разработки нормативно-правовой базы и технических регламентов, такое мнение высказал РИА Новости президент Союза... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T02:37+0300
2026-01-09T02:45+0300
энергетика
нефть
газ
арктика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866315869.jpg?1767915910
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Развитие добычи нефти и газа в Арктике требует разработки нормативно-правовой базы и технических регламентов, такое мнение высказал РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "Арктика - колоссальный резервуар углеводородов. Хотя нефть, находящаяся в ее недрах, относится к категории трудноизвлекаемой, мы умеем с ней работать. Ведь к такой категории относится 60% добываемой в России нефти",- сказал он. Говоря о развитии Арктики, прежде всего, считает Шмаль, "надо определиться с соответствующей нормативно-правовой базой, установить соответствующие технические регламенты". "Надо, наконец, понять, чего мы хотим: освоить Арктику и заселить ее людьми, то есть построить там города, или широко использовать, добывая нефть и газ, вахтенный метод?",- добавил собеседник агентства. "А реально ли там вообще возвести города? А если использовать вахтенный метод, то какой именно: не тяжеловата ли будет для людей обычная вахта, продолжительностью в месяц, какое нужно там нефтяникам жилье? Кроме технологических, встает и масса бытовых проблем: от ночлега, питания до транспортировки людей",- перечислил Шмаль вопросы, требующие обсуждения. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, арктика
Энергетика, Нефть, Газ, АРКТИКА
02:37 09.01.2026 (обновлено: 02:45 09.01.2026)
 
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике

РИА Новости: Шмаль заявил, что развитие добычи в Арктике требует правовой базы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Развитие добычи нефти и газа в Арктике требует разработки нормативно-правовой базы и технических регламентов, такое мнение высказал РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.
"Арктика - колоссальный резервуар углеводородов. Хотя нефть, находящаяся в ее недрах, относится к категории трудноизвлекаемой, мы умеем с ней работать. Ведь к такой категории относится 60% добываемой в России нефти",- сказал он.
Говоря о развитии Арктики, прежде всего, считает Шмаль, "надо определиться с соответствующей нормативно-правовой базой, установить соответствующие технические регламенты".
"Надо, наконец, понять, чего мы хотим: освоить Арктику и заселить ее людьми, то есть построить там города, или широко использовать, добывая нефть и газ, вахтенный метод?",- добавил собеседник агентства.
"А реально ли там вообще возвести города? А если использовать вахтенный метод, то какой именно: не тяжеловата ли будет для людей обычная вахта, продолжительностью в месяц, какое нужно там нефтяникам жилье? Кроме технологических, встает и масса бытовых проблем: от ночлега, питания до транспортировки людей",- перечислил Шмаль вопросы, требующие обсуждения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭнергетикаНефтьГазАРКТИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала