Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике

Развитие добычи нефти и газа в Арктике требует разработки нормативно-правовой базы и технических регламентов, такое мнение высказал РИА Новости президент Союза... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T02:37+0300

2026-01-09T02:37+0300

2026-01-09T02:45+0300

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Развитие добычи нефти и газа в Арктике требует разработки нормативно-правовой базы и технических регламентов, такое мнение высказал РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "Арктика - колоссальный резервуар углеводородов. Хотя нефть, находящаяся в ее недрах, относится к категории трудноизвлекаемой, мы умеем с ней работать. Ведь к такой категории относится 60% добываемой в России нефти",- сказал он. Говоря о развитии Арктики, прежде всего, считает Шмаль, "надо определиться с соответствующей нормативно-правовой базой, установить соответствующие технические регламенты". "Надо, наконец, понять, чего мы хотим: освоить Арктику и заселить ее людьми, то есть построить там города, или широко использовать, добывая нефть и газ, вахтенный метод?",- добавил собеседник агентства. "А реально ли там вообще возвести города? А если использовать вахтенный метод, то какой именно: не тяжеловата ли будет для людей обычная вахта, продолжительностью в месяц, какое нужно там нефтяникам жилье? Кроме технологических, встает и масса бытовых проблем: от ночлега, питания до транспортировки людей",- перечислил Шмаль вопросы, требующие обсуждения. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

2026

нефть, газ, арктика