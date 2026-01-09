Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260109/gibdd-866315799.html
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ - 09.01.2026, ПРАЙМ
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ
Свыше 14 миллиардов рублей по штрафам Госавтоинспекции взыскали с россиян за 11 месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T02:34+0300
2026-01-09T02:38+0300
россия
бизнес
экономика
рф
фссп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866315799.jpg?1767915502
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Свыше 14 миллиардов рублей по штрафам Госавтоинспекции взыскали с россиян за 11 месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП РФ). "В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2025 года взыскано почти 14 миллиардов рублей административных штрафов Госавтоинспекции", - сообщили в службе. Также в ФССП РФ рассказали, что сейчас на исполнении у судебных приставов находятся 8,5 миллионов производств о взыскании штрафов ГАИ, однако общую сумму долга в Службе не сообщили.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, фссп
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, ФССП
02:34 09.01.2026 (обновлено: 02:38 09.01.2026)
 
Стало известно, сколько денег взыскали с россиян в 2025 году по штрафам ГАИ

РИА Новости: с россиян за 11 месяцев взыскали почти 14 миллиардов рублей штрафов ГИБДД

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Свыше 14 миллиардов рублей по штрафам Госавтоинспекции взыскали с россиян за 11 месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП РФ).
"В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2025 года взыскано почти 14 миллиардов рублей административных штрафов Госавтоинспекции", - сообщили в службе.
Также в ФССП РФ рассказали, что сейчас на исполнении у судебных приставов находятся 8,5 миллионов производств о взыскании штрафов ГАИ, однако общую сумму долга в Службе не сообщили.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФФССП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала