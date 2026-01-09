Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
2026-01-09T21:03+0300
2026-01-09T21:03+0300
спецоперация на украине
украина
киев
кая каллас
кирилл дмитриев
владимир путин
ес
украина
киев
украина, киев, кая каллас, кирилл дмитриев, владимир путин, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Кая Каллас, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ЕС
21:03 09.01.2026
 
Дмитриев дерзко ответил Каллас на слова об "Орешнике"

Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств ПВО против "Орешника"

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев напомнил в социальной сети X главе евродипломатии Кае Каллас об отсутствии систем ПВО, способных противостоять "Орешнику".
"Кая не отличается особым умом и не обладает базовыми знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 махов, противовоздушной обороны не существует", — написал он.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
19:39
Ранее Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы ПВО и немедленно доставить их Украине после применения Россией "Орешника".
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
20:02
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевКая КалласКирилл ДмитриевВладимир ПутинЕС
 
 
