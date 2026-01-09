https://1prime.ru/20260109/kallas-866338205.html

Дмитриев дерзко ответил Каллас на слова об "Орешнике"

Дмитриев дерзко ответил Каллас на слова об "Орешнике" - 09.01.2026, ПРАЙМ

Дмитриев дерзко ответил Каллас на слова об "Орешнике"

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными... | 09.01.2026

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев напомнил в социальной сети X главе евродипломатии Кае Каллас об отсутствии систем ПВО, способных противостоять "Орешнику". "Кая не отличается особым умом и не обладает базовыми знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", развивающей скорость в 10 махов, противовоздушной обороны не существует", — написал он. Ранее Кая Каллас заявила, что страны ЕС должны глубже задействовать свои запасы ПВО и немедленно доставить их Украине после применения Россией "Орешника".В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.

