"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
2026-01-09T22:27+0300
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети X обратил внимание на некомпетентность главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая высказалась за необходимость поставок Украине систем ПВО после применения Россией "Орешника"."Каллас, вероятно, думает, что "10 Махов" (гиперзвуковая скорость, около 12 тысяч км/ч — Прим. ред.) — это такой гамбургер", — предположил он. Ранее Каллас заявила, что европейские страны должны глубже задействовать свои запасы ПВО и немедленно передать их Украине после применения Россией "Орешника". Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", достигающей скорости в 10 махов, нет действующих систем противовоздушной обороны. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
