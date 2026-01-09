https://1prime.ru/20260109/kallas-866340461.html

"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"

"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике" - 09.01.2026, ПРАЙМ

"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"

Журналист Томас Фази в социальной сети X обратил внимание на некомпетентность главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая высказалась за необходимость поставок... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T22:27+0300

2026-01-09T22:27+0300

2026-01-09T22:27+0300

спецоперация на украине

украина

запад

кая каллас

кирилл дмитриев

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети X обратил внимание на некомпетентность главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая высказалась за необходимость поставок Украине систем ПВО после применения Россией "Орешника"."Каллас, вероятно, думает, что "10 Махов" (гиперзвуковая скорость, около 12 тысяч км/ч — Прим. ред.) — это такой гамбургер", — предположил он. Ранее Каллас заявила, что европейские страны должны глубже задействовать свои запасы ПВО и немедленно передать их Украине после применения Россией "Орешника". Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", достигающей скорости в 10 махов, нет действующих систем противовоздушной обороны. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html

https://1prime.ru/20260109/ukraina-866336668.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, кая каллас, кирилл дмитриев, владимир путин, ес