Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике" - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260109/kallas-866340461.html
"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике" - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
Журналист Томас Фази в социальной сети X обратил внимание на некомпетентность главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая высказалась за необходимость поставок... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T22:27+0300
2026-01-09T22:27+0300
спецоперация на украине
украина
запад
кая каллас
кирилл дмитриев
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети X обратил внимание на некомпетентность главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая высказалась за необходимость поставок Украине систем ПВО после применения Россией "Орешника"."Каллас, вероятно, думает, что "10 Махов" (гиперзвуковая скорость, около 12 тысяч км/ч — Прим. ред.) — это такой гамбургер", — предположил он. Ранее Каллас заявила, что европейские страны должны глубже задействовать свои запасы ПВО и немедленно передать их Украине после применения Россией "Орешника". Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", достигающей скорости в 10 махов, нет действующих систем противовоздушной обороны. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
https://1prime.ru/20260109/ukraina-866336668.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a716670b26042341ad0cedd548f35da2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, кая каллас, кирилл дмитриев, владимир путин, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Кая Каллас, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ЕС
22:27 09.01.2026
 
"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"

Фази указал на невежество Каллас после слов о ПВО для Украины против "Орешника"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети X обратил внимание на некомпетентность главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая высказалась за необходимость поставок Украине систем ПВО после применения Россией "Орешника".
"Каллас, вероятно, думает, что "10 Махов" (гиперзвуковая скорость, около 12 тысяч км/ч — Прим. ред.) — это такой гамбургер", — предположил он.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
19:39
Ранее Каллас заявила, что европейские страны должны глубже задействовать свои запасы ПВО и немедленно передать их Украине после применения Россией "Орешника".
Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии, что против гиперзвуковой ракеты "Орешник", достигающей скорости в 10 махов, нет действующих систем противовоздушной обороны.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
20:02
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДКая КалласКирилл ДмитриевВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала