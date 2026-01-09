https://1prime.ru/20260109/kanikuly-866320018.html

Исследование показало, куда поедут россияне после январских каникул

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россияне после новогодних каникул поедут за границу в Таиланд, Турцию и Италию, а по России - в Москву и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Платформа проанализировала отельные бронирования россиян на январь, с 12 по 31 января, и выяснила, что 54% бронирований приходятся на Россию, остальные 46% - на зарубежные страны. Причем за год доля зарубежных заказов выросла почти на 10%. "Среди зарубежных направлений, востребованных у россиян, в январе лидирует Таиланд: на страну приходится 13,8% отельных заказов, что, однако, на 25% меньше прошлого года. В топ-3 также вошли Турция с долей 9,3% и Италия с 5,9%", - сообщили в OneTwoTrip. Стоимость проживания в Таиланде составляет в среднем 16,4 тысячи рублей в сутки, в Турции - 12,6 тысячи, а в Италии - 17,2 тысячи рублей. По оценке сервиса, в десятке популярных направлений за границей оказались: ОАЭ, Франция, Китай, Вьетнам, Испания, Япония и Белоруссия. Что касается России, самым востребованным городом стала Москва - в столице оформлено 23,1% бронирований (стоимость номера в столичной гостинице в январе составляет в среднем 11,7 тысячи рублей в сутки). На втором месте - Санкт-Петербург с долей бронирований в 15,2%, замыкает тройку - Эсто-Садок (4,3%). В топ-10 также вошли Адлер, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург.

