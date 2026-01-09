https://1prime.ru/20260109/marinera-866327266.html

Медведев объяснил, почему танкер "Маринера" попал под временный флаг России

Танкер "Маринера" попал под временный флаг России, так как искал защиты от незаконных санкций США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 09.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Танкер "Маринера" попал под временный флаг России, так как искал защиты от незаконных санкций США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, из-за чего он попал под "временный флаг" России: под угрозой захвата искал защиты от американских незаконных санкций", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

