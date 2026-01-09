https://1prime.ru/20260109/marinera-866327266.html
Медведев объяснил, почему танкер "Маринера" попал под временный флаг России
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Танкер "Маринера" попал под временный флаг России, так как искал защиты от незаконных санкций США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, из-за чего он попал под "временный флаг" России: под угрозой захвата искал защиты от американских незаконных санкций", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
