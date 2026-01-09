Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев объяснил, почему танкер "Маринера" попал под временный флаг России - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/marinera-866327266.html
Медведев объяснил, почему танкер "Маринера" попал под временный флаг России
Медведев объяснил, почему танкер "Маринера" попал под временный флаг России - 09.01.2026, ПРАЙМ
Медведев объяснил, почему танкер "Маринера" попал под временный флаг России
Танкер "Маринера" попал под временный флаг России, так как искал защиты от незаконных санкций США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T12:19+0300
2026-01-09T12:19+0300
россия
общество
сша
рф
дмитрий медведев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Танкер "Маринера" попал под временный флаг России, так как искал защиты от незаконных санкций США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно, из-за чего он попал под "временный флаг" России: под угрозой захвата искал защиты от американских незаконных санкций", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, рф, дмитрий медведев, совбез
РОССИЯ, Общество , США, РФ, Дмитрий Медведев, Совбез
12:19 09.01.2026
 
Медведев объяснил, почему танкер "Маринера" попал под временный флаг России

Медведев: танкер "Маринера" попал под временный флаг РФ в поисках защиты от санкций США

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Танкер "Маринера" попал под временный флаг России, так как искал защиты от незаконных санкций США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, из-за чего он попал под "временный флаг" России: под угрозой захвата искал защиты от американских незаконных санкций", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
 
РОССИЯОбществоСШАРФДмитрий МедведевСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала